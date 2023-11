Thermaltake pokazał mocarne zasilacze dla prawdziwych wyjadaczy

Składasz nowy, wydajny zestaw komputerowy? Planujesz podkręcanie? Szukasz porządnego zasilacza? Rozwiązaniem może być najnowszy model Thermaltake.

Porządny zasilacz powinien być podstawą każdego komputera. Zwłaszcza w czasach szalenie wydajnych, ale i równie prądożernych procesorów oraz kart graficznych od AMD, Intela czy NVIDII. A tak się składa, że Thermaltake rozszerza swoją ofertę o nową, mocarną jednostkę.

Thermaltake kusi wydajnością i długą, 10-letnią gwarancją

W pełni modularna seria Thermaltake Toughpower TF3 wzbogaca się o model o mocy 1550 W, który zaprojektowany został z myślą o rygorystycznej normie ATX 3.0. Nie zabrakło tutaj też standardu 12V-2X6, a więc poprawionej wersji 12VHPWR, które wymagane jest do zasilania kart NVIDIA GeForce RTX 4000.

Tajwańczycy zdecydowali się na zmodyfikowaną platformę od CWT. Mamy tutaj do czynienia z pojedynczą, mocną linią +12 V (do 129,16 A); aktywnym PFC; przetwornicami DC-DC i topologią LLC. Całość dopełniają japońskie kondensatory. Wysoka sprawność do 94% potwierdzona została certyfikatem 80 PLUS Titanium.

Producent chwali się też bardzo niskimi tętnieniami (< 30 mV) oraz bardzo rygorystyczną regulacją napięć (<±2%). Nie zabrakło też szeregu zabezpieczeń jak OCP, OVP, UVP, OPP, SCP i OTP. Wisienką na torcie jest wydajny wentylator, który w razie potrzeby udostępnia tryb Turbo zwiększający prędkość do 2400 RPM.

Thermaltake Toughpower TF3 1550 W wyceniono w Europie na 400 euro, czyli równowartość około 1779 złotych. Producent udziela na swój produkt aż 10 lat gwarancji.

