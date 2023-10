Crucial T500 to nowe, rekordowo szybkie SSD

Szukasz SSD do swojego PC lub konsoli? Zależy Ci na wysokiej wydajności? Nie chcesz ryzykować z nośnikami PCIe 5.0? Wystarczy sięgnąć po nową serię Crucial T500.

Pod koniec 2021 roku na rynku debiutowały procesory Intel Alder Lake-S, które wprowadziły pod domowe strzechy obsługę standardu DDR5 oraz interfejsu PCI Express 5.0. Nieco później doczekaliśmy się tego również ze strony czerwonych za sprawą rodziny AMD Ryzen 7000 oraz platform z gniazdem AM5.

Crucial T500 oferuje wydajność do 7300 MB/s

PCIe 5.0 oferują dwukrotnie wyższą przepustowość niż PCIe 4.0. Jest to przydatne zwłaszcza w przypadku SSD. Jednak pierwsze nośniki nowej generacji są drogie, gorące i nie wykorzystują pełni interfejsu. Często konieczne są aktywne układy chłodzenia. To właśnie dlatego część producentów nadal wydaje SSD PCIe 4.0.

Crucial T500 to nowa seria nośników półprzewodnikowych M.2 2280, która korzysta z interfejsu PCI Express 4.0 x4 oraz protokołu NVMe 2.0. Mamy tutaj do czynienia z kontrolerem Phison E25 oraz 232-warstwowymi kośćmi typu 3D TLC NAND od Microna. Całość doprawia pamięć DRAM typu LPDDR4.

Do wyboru są jak na razie trzy pojemności - 500 GB oraz 1 i 2 TB. Wszystkie z nich różnią się wydajnością:

Crucial T500 500 GB - do 7200 MB/s dla odczytu i do 5700 MB/s dla zapisu sekwencyjnego; do 800 000 IOPS dla odczytu i 1 390 000 IOPS dla zapisu losowego;

- do 7200 MB/s dla odczytu i do 5700 MB/s dla zapisu sekwencyjnego; do 800 000 IOPS dla odczytu i 1 390 000 IOPS dla zapisu losowego; Crucial T500 1 TB - do 7300 MB/s dla odczytu i do 6800 MB/s dla zapisu sekwencyjnego; do 1 150 000 IOPS dla odczytu i 1 440 000 IOPS dla zapisu losowego;

- do 7300 MB/s dla odczytu i do 6800 MB/s dla zapisu sekwencyjnego; do 1 150 000 IOPS dla odczytu i 1 440 000 IOPS dla zapisu losowego; Crucial T500 2 TB - do 7400 MB/s dla odczytu i do 7000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego; do 1 180 000 IOPS dla odczytu i 1 440 000 IOPS dla zapisu losowego;

Do sklepów trafią wersje z i bez fabrycznego radiatora. W obu przypadkach pasują one do konsoli Sony PlayStation 5. W przyszłym roku ma się pojawić również wariant o pojemności 4 TB. Producent udziela 5 lat gwarancji ograniczonej współczynnikiem TBW. Sugerowane ceny w Polsce pozostają nieznane.

Źródło zdjęć: Crucial

Źródło tekstu: oprac. własne