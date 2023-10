Gratka dla fanów AMD. Całkowicie biały Radeon RX 7800 XT

PowerColor pokazał nowego Radeona RX 7800 XT. Kusi on mocnym, fabrycznym OC, niskimi temperaturami i dobrą kulturą pracy oraz białą kolorystyką.

Karty graficzne z serii AMD Radeon RX 7000 debiutowały na rynku pod koniec 2022 roku. Od tamtego momentu w sprzedaży pojawiło się pięć głównych modeli - Radeon RX 7600, RX 7700 XT, RX 7800 XT, RX 7900 XT i RX 7900 XTX oraz jeden specjalny - Radeon RX 7900 GRE.

PowerColor oferuje mocne, fabryczne OC i podwójny BIOS

Partnerzy Czerwonych wydali do tej pory całe zatrzęsienie autorskich wersji, a nowe co i rusz trafiają do sklepów. Jak jednak wyróżnić się na tle konkurencji? PowerColor postanowił postawić na białą kolorystykę.

PowerColor Radeon RX 7800 XT Hellhound Spectral White to karta graficzna o wymiarach 322 x 134 x 50 milimetrów. Mamy tutaj do czynienia z 2,5-slotowym układem chłodzenia wyposażonym w trzy wentylatory oraz metalowy backplate. Zasilanie odbywa się poprzez dwie klasyczne wtyczki 8-pinowe.

Producent zdecydował się na fabryczne OC. Tym samym możemy liczyć na taktowania do 2213 MHz w trybie gry oraz do 2520 MHz w trybie Boost. Karta oferuje też podwójny BIOS, a jeden z nich to profil "Cichy". Tutaj co prawda mowa o niższych zegarach, ale i mniejszym poborze mocy oraz lepszej kulturze pracy.

To co jednak wyróżnia PowerColor Radeon RX 7800 XT Hellhound Spectral White na tle konkurencji to całkowicie biała kolorystyka. Mowa nie tylko o skorupie chłodzenia, ale również radiatorze, PCB, śledziu i backplate. Wisienką na torcie jest podświetlenie LED oferujące lodowcowy błękit i arktyczną biel.

