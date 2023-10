ADATA SE920 to dysk zewnętrzny z wbudowanym wentylatorem

ADATA chwali się swoimi nowymi, bardzo wydajnymi dyskami zewnętrznymi. Mowa o aktywnie chłodzonych SSD z serii SE920 z interfejsem USB 4.

Z roku na rok zdjęcia, filmy oraz inne dane zajmują coraz więcej przestrzeni dyskowej. Pojawia się problem, gdy potrzebujmy je przenieść np. do pracy, rodziny czy szkoły. Zwłaszcza, że nie wszędzie akceptowane są usługi chmurowe. Tutaj z pomocą przychodzą zewnętrzne HDD i SSD.

ADATA SE920 oferuje aż 5 lat gwarancji

A tak się składa, że ADATA poinformowała o rozszerzeniu swojej oferty o model SE920. Jest to przenośny nośnik półprzewodnikowy, który kusi topową wydajnością za sprawą interfejsu USB 4.

ADATA SE920 to urządzenie o wymiarach 105 x 64 x 16 milimetrów i masie 183 gramów. Producent nie zdradza zastosowanego kontrolera i kości pamięci. Wiemy jednak za to, że mowa o maksymalnej wydajności do 3800 MB/s dla odczytu i do 3700 MB/s dla zapisu sekwencyjnego.

Opisywany dysk korzysta z interfejsu USB 4 typu C, ale jest też zgodny ze standardami Thunderbolt 4 czy starszymi USB 3.2 i USB 2.0. Mowa wtedy jednak o niższej wydajności. Wspierane są zarówno systemy operacyjne Windows, MacOS i Android, ale też konsole jak Microsoft Xbox oraz Sony PlayStation.

W celu zapewnienia topowej wydajności pod długotrwałym obciążeniem ADATA SE920 posiada rozsuwaną obudowę i wbudowany wentylator. Odpowiada on za chłodzenie kontrolera SSD. Sprzęt trafi niedługo do sklepów w wersji 1 i 2 TB. Sugerowane ceny pozostają nieznane. Producent oferuje 5 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: ADATA

Źródło tekstu: oprac. własne