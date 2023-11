XPG sprawi, że będziesz mógł pochwalić się swoim sprzętem

Tajwańczycy kuszą obudową, która eksponuje podzespoły komputerowe za sprawą dwóch paneli z hartowanego szkła. Nie zapomniano jednak też o przewiewności.

Nawet jeśli ktoś nie śledzi uważnie świata komputerów to z pewnością zdążył już zauważyć, że w ostatnich latach popularnością cieszą się zestawy bogate w hartowane szkło i kolorowe podświetlenie. Moda ta zdaje się nie mijać, a do sklepów trafią kolejne, coraz odważniejsze konstrukcje.

XPG dorzuca w zestawie aż pięć wentylatorów z ARGB LED

XPG, czyli gamingowa marka należąca do tajwańskiej firmy ADATA, zaprezentowała właśnie swoją najnowszą konstrukcję. Już na pierwszy rzut oka widać tutaj inspiracje konkurencyjnymi obudowami takimi jak Phanteks NV5, czy oryginał, który zapoczątkował tego typu design - Lian Li PC-O11 Dynamic.

XPG Invader X to obudowa o wymiarach 448 x 245 x 475 milimetrów oraz masie około 8,95 kilograma. We wnętrzu zmieszczą się płyty główne typu ATX, Micro ATX lub Mini ITX; wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 175 milimetrów, karty graficzne do 400 milimetrów długości i zasilacze ATX nie dłuższe niż 240 milimetrów. Dla nośników danych w formacie 3,5" lub 2,5" przygotowano trzy miejsca.

Jeśli chodzi o chłodzenie to zmieścimy tutaj łącznie do dziesięciu wentylatorów, ale ze względu na dwa panele szklane ich położenie jest dość niestandardowe. Fabrycznie dostajemy pięć jednostek 120-milimetrowych z podświetleniem ARGB LED. W przypadku układów chłodzenia cieczą zmieszczą się tutaj maksymalnie dwie chłodnice 360-milimetrowe (góra i bok) oraz jedna 120-milimetrowa z tyłu.

Przedni panel znalazł się przy dolnej krawędzi. Znajdziemy tam USB 3.2 gen 2 typu C, dwa zwykłe USB 3.2 Gen 1, złącze audio typu combo oraz włącznik i przycisk reset.

Opisywana obudowa ma trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku. Producent nie zdradził sugerowanej ceny, ale z pewnością nie będzie tanio. Zwłaszcza, że w zestawie dostajemy wspornik GPU i riser PCI Express 4.0.

Zobacz: Thermaltake pokazał mocarne zasilacze dla prawdziwych wyjadaczy

Zobacz: Jaki komputer do gier i pracy? Gotowe zestawy na listopad 2023

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: ADATA/XPG

Źródło tekstu: oprac. własne