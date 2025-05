Cyfrowi, lecz niewypłacalni. Tak rosną długi Polaków za telefon i Internet

Europejska stagnacja, polskie wyzwania

Na polskim rynku rosnące ryzyko kredytowe związane z konsumentami staje się istotną barierą inwestycyjną. Paweł Szarkowski, prezes BIG InfoMonitor, zwraca uwagę, że choć liczba klientów z opóźnionymi płatnościami spadła w ciągu czterech lat o ponad 100 tysięcy (z 407589 w 2021 roku), to wartość zadłużenia zmniejszyła się jedynie o około 330 mln zł. W efekcie, średnie zadłużenie na osobę wzrosło z około 4370 zł do ponad 4830 zł. Ryzyko finansowe operatorów zmieniło swój charakter – stało się mniej masowe, a bardziej skoncentrowane, z mniejszą liczbą klientów odpowiadających za większe i trudniejsze do odzyskania zobowiązania.