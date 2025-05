To będzie istna rewolucja. Nikt nie nakręcił filmu w taki sposób

Odyseja w całości nakręcona w tym formacie

Teraz Nolan przejdzie do historii bo jego nadchodząca Odyseja będzie pierwszym filmem w całości nakręconym w formacie IMAX . Nolan tę możliwość zawdzięcza ulepszeniom technologii - najnowsze kamery IMAX są o 30 procent cichsze , co pozwala na uchwycenie wyraźnych dialogów bez potrzeby dodawania ich lub remiksowania w post-produkcji.

W wyniku tego całość filmu Odyseja będzie przedstawiona w formacie obrazu 1.43:1 bez zmian proporcji w trakcie seansów. Według szefa IMAX, Richa Gelfonda, sukces Oppenheimera skłonił Nolana do tego, by spróbować zrealizować film w całości w tym formacie. Jak wyznał Gelfond w niedawnym wywiadzie dla Hollywood Reporter, to właśnie Chris Nolan naciskał na to, aby stworzyć nowszy typ kamery i wyeliminować istniejące ograniczenia.