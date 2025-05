Verbatim Charge ‘n’ Travel Diamond 140W – jeden adapter, by rządzić wszystkimi gniazdkami (test)

Verbatim UTA-10 GaN III 140 W (model 32125) to odpowiedź na te potrzeby – uniwersalna ładowarka podróżna zaprojektowana tak, by wyeliminować konieczność noszenia ze sobą wielu adapterów i ładowarek. Jej celem jest zapewnienie niezawodnego i szybkiego zasilania dla szerokiej gamy urządzeń, niezależnie od standardu gniazdka elektrycznego w kraju docelowym. To ambitne zadanie realizuje dzięki połączeniu zaawansowanej technologii, wysokiej mocy i przemyślanej konstrukcji.

Podstawowe dane techniczne:

Plastikowa obudowa w kolorze czarnym i szarym,

Wymiary: 93,1 x 53,4 x 55,3 mm, masa: 264 g,

Wejście AC: 100-250 V, 50/60 Hz,

Napięcie znamionowe: 100–250 V~ 10 A maks., 2500 W maks.,

Łączna moc wyjściowa DC: maks. 140 W,

Obsługiwane technologie: PD3.1, PD3.0, QC4+, FCP, SCP, AFC, PPS, BC1-2 i inne,

Temperatura pracy: 0-25°C,

W zestawie z adapterem znajduje się etui na urządzenie oraz skrócona instrukcja obsługi.

Serce technologii – GaN III i uniwersalna kompatybilność

Kluczem do kompaktowych rozmiarów i wysokiej wydajności Verbatim UTA-10 jest technologia GaN III. Wykorzystanie azotku galu jako materiału półprzewodnikowego pozwala na efektywniejsze zarządzanie wysokim napięciem i częstotliwością, co przekłada się na mniejsze straty energii, zredukowane wydzielanie ciepła oraz możliwość miniaturyzacji komponentów w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań opartych na krzemie.

Równie istotna jest jej globalna wszechstronność. Adapter został zaprojektowany do użytku w ponad 180 krajach (tak twierdzi producent). Osiągnięto to dzięki zintegrowanemu systemowi wysuwanych wtyczek, który obejmuje najpopularniejsze standardy:

europejski (EU),

brytyjski (UK),

amerykańsko-japoński (US/Japan) oraz australijsko-chiński (AUS/China).

Mechanizm opiera się na bocznych suwakach oraz możliwości obracania pinów dla standardu australijskiego/chińskiego. Co więcej, uniwersalne gniazdo AC typu World-to-World akceptuje wtyczki z wielu różnych regionów (typy A, B, C, E, F, G, I, J, L, N), umożliwiając podłączenie niemal każdego urządzenia, o ile jego moc nie przekracza 2500 W przy 250 V lub 1000 W przy 100 V.

Moc w Twoich rękach – porty i możliwości ładowania

Verbatim UTA-10 to prawdziwy "hub" zasilania, oferujący aż pięć wyjść ładowania jednocześnie: jedno tradycyjne gniazdo AC oraz cztery porty USB. Ta konfiguracja pozwala zasilać na przykład laptop przez gniazdko AC, jednocześnie ładując smartfon, tablet, słuchawki i powerbank przez USB.

Mocną stroną adaptera są jego porty USB:

2 x USB-C (C1/C2) to prawdziwe "konie pociągowe" ładowarki, które obsługują standardy Power Delivery 3.1 (z dynamicznym dostosowaniem mocy PPS - Programmable Power Supply) oraz Quick Charge 4+ . Każdy z nich jest w stanie dostarczyć moc do 140 W (28V/5A), gdy jest używany pojedynczo. To wystarczająco dużo, by zasilić i szybko naładować większość laptopów.

(z dynamicznym dostosowaniem mocy PPS - Programmable Power Supply) oraz . Każdy z nich jest w stanie dostarczyć moc (28V/5A), gdy jest używany pojedynczo. To wystarczająco dużo, by zasilić i szybko naładować większość laptopów. Trzecie USB-C (C3) to port oferujący do 18 W mocy w standardach Power Delivery 3.0 i Quick Charge 3.0 . Idealnie nadaje się do ładowania smartfonów, tabletów czy mniejszych akcesoriów.

mocy w standardach i . Idealnie nadaje się do ładowania smartfonów, tabletów czy mniejszych akcesoriów. Klasyczny port USB-A (A1) również wspiera standard Quick Charge 3.0, dostarczając do 18 W mocy.

Łączna maksymalna moc dostarczana przez wszystkie cztery porty USB wynosi 140 W. Adapter inteligentnie zarządza dystrybucją tej mocy w zależności od liczby i wymagań podłączonych urządzeń. Przykładowo, przy podłączeniu urządzeń do wszystkich czterech portów USB, moc może być podzielona na 65 W (C1) + 35 W (C2) + 12 W (dzielone między C3 i A1). Oprócz PD i QC, adapter wspiera również inne protokoły szybkiego ładowania, takie jak FCP, SCP, AFC czy BC1-2.

A jak to wypadło w praktyce? Wyniki przeprowadzonych testów zamieściłem w tabeli poniżej.

Scenariusz C1 C2 C3 A1 Jeden port w użyciu 121 W 123 W 16 W 16 W C1 + C2 88 W 27 W - - C1 + C3 89 W - 16 W - C1 + A1 88 W - - 15 W C2 + C3 - 90 W 15 W - C2 + A1 - 89 W - 16 W C3 + A1 - - 5 W 5 W C1 + C2 + C3 48 W 30 W 16 W - C1 + C2 + A1 49 W 29 W - 16 W C1 + C3 + A1 90 W - 5 W 5 W C2 + C3 + A1 - 89 W 5 W 5 W Wszystkie porty w użyciu 49 W 30 W 5 W 4 W Pokaż więcej

Zmierzone wartości są nieco niższe niż podawane przez producenta, jednak wciąż wyglądają dobrze. Używane w teście mierniki ciężko nazwać profesjonalnymi, dlatego przedstawione wyżej wartości należy traktować jako obarczone nieokreślonymi błędami pomiarowymi.

Design i ergonomia podróżnika

Pomimo zaawansowanych możliwości, Verbatim UTA-10 zachowuje rozsądne wymiary i masę, co jest istotne w kontekście podróży. Obudowę wykonano z wysokiej jakości ognioodpornego poliwęglanu, co przekłada się na trwałość i bezpieczeństwo. Charakterystyczna, "diamentowa" faktura powierzchni nie tylko dodaje urządzeniu elegancji, ale może również poprawiać chwyt.

Mechanizm wysuwania wtyczek za pomocą trzech bocznych suwaków jest rozwiązaniem sprawdzonym w wielu adapterach podróżnych i powinien być intuicyjny w użyciu. Należy jednak zwrócić uwagę, by ich użyć we właściwy sposób: najpierw wcisnąć, a dopiero potem przesunąć. Inaczej wyłamiemy delikatne blokady i używana wtyczka będzie się „zapadać” przy próbie włożenia do gniazda elektrycznego.

Praktycznym dodatkiem jest dołączony do zestawu miękki pokrowiec podróżny, który chroni adapter przed zarysowaniami w torbie czy plecaku.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Bezpieczeństwo jest kluczowe przy urządzeniach operujących na różnych napięciach sieciowych. Verbatim zadbał o ten aspekt, implementując wielopoziomowe zabezpieczenia. Adapter chroni podłączone urządzenia przed przepięciem, przegrzaniem oraz przeciążeniem. Gniazdo AC wyposażono w mechaniczne zaślepki ochronne (child safety shutters), które zapobiegają przypadkowemu włożeniu obcych przedmiotów i wymagają przyłożenia siły ponad 75N na otwór, aby je otworzyć. Urządzenie ma również wymienny, certyfikowany bezpiecznik topikowy 10 A (zgodny z normą BS1362), a producent dołącza zapasowy bezpiecznik w zestawie.

A co z temperaturą? Intensywne korzystanie z portów USB potrafi podgrzać obudowę adaptera nawet do około 50°C – takie maksimum udało mi się zmierzyć. To sporo, jednak wciąż na akceptowalnym poziomie.

Niezbędnik każdego globtrotera

Verbatim Charge ‘n’ Travel Diamond to zaawansowany adapter podróżny, wykorzystujący technologię GaN III, który ma na celu uproszczenie ładowania licznej elektroniki podczas międzynarodowych wyjazdów. Jego głównym zadaniem jest zastąpienie wielu ładowarek jednym, wszechstronnym i wydajnym urządzeniem.

Adapter gwarantuje globalną kompatybilność dzięki zintegrowanemu systemowi "wymiennych" wtyczek, pasujących do gniazdek w ponad 180 krajach, oraz uniwersalnemu gniazdu AC, które przyjmuje wtyczki z różnych regionów świata. To sprawia, że jest on praktycznym towarzyszem każdej podróży.

Urządzenie dysponuje pięcioma portami ładowania: jednym gniazdem AC oraz czterema portami USB, w tym dwoma portami USB-C o dużej mocy, zdolnymi zasilić nawet laptopy. Łączna moc portów USB to 140 W, inteligentnie dystrybuowana między podłączone sprzęty, co pozwala na jednoczesne ładowanie kilku gadżetów.

Kompaktowa i ognioodporna obudowa, wraz z zabezpieczeniami i dołączonym etui, podkreśla mobilny charakter adaptera. Biorąc pod uwagę jego wszechstronne możliwości, dużą moc oraz globalną kompatybilność, cena wynosząca 369 zł pozycjonuje Verbatim Charge ‘n’ Travel Diamond 140W jako rozwiązanie premium dla wymagających i często podróżujących użytkowników, ceniących wygodę i niezawodność.