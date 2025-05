"Mistrzowski serial sci-fi". Premiera dwóch odcinków już dzisiaj

Alexander Skarsgård w roli znudzonego bota

Aktor wcielił się w rolę cyborga-ochroniarza, którego jednostką porządkową jest nr 238776431. Znudzony Robocop nienawidzi wszystkich ludzi i z tego powodu przeprogramowuje się, aby stać się łotrem i ich wyśmiewać. Udało mu się zhakować swój własny moduł i przywrócić sobie wolną wolę. Oczywiście, musi ukrywać ten fakt przed wszystkimi. Aby nie ujawnić swojego sekretu dołącza do misji, w której jego zadaniem jest ochrona naukowców pracujących na niebezpiecznej planecie. Choć wcale nie pali się do tego, aby to robić. Tak naprawdę, marzy o tym, aby wylegiwać się przed telewizorem i spędzać czas na oglądaniu serwisów streamingowych, a najlepiej telenoweli.