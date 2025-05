Czekają na niego miliony. Na Disney+ powraca najlepszy serial

To będzie udane lato filmowe. Przynajmniej jeśli chodzi o platformę Disney+. Dostawca usług streamingowych właśnie ogłosił datę premiery czwartego sezonu serialu "The Bear". Okazuje się, że nowe odcinki będziemy mogli zobaczyć już 26 czerwca 2025.

I takie wiadomości ucieszą w pewnością fanów serii, a tych którzy jeszcze nie widzieli zmobilizują do nadrobienia zaległości. Serial to produkcja stacji FX, a na platformie Disney +, można obejrzeć w tym momencie już trzy sezony "The Bear".