Czeka nas powtórka z czasów krypowalut. Będą braki i drożyzna

Bańka AI odbija się coraz mocniej na rynku elektroniki użytkowej. To już nie tylko droga pamięć DRAM, ale i NAND, co rzutuje na komputery stacjonarne, laptopy, smartfony, konsole i wiele innych sprzętów. Jakby tego było mało, większość mocy produkcyjnych TSMC skupia się na akceleratorach AI i zaczyna jej brakować na inne układy, w tym GPU dla kart graficznych.

Idą wyjątkowo ciężkie czasy dla graczy

Koreański oddział firmy ZOTAC, czyli jeden z bliskich partnerów NVIDII, potwierdza wcześniejsze plotki. Ceny kart graficznych są już i wysokie, ale będą rosnąć dalej. Wszystko z powodu spadającej dostępności układów z serii GeForce RTX 5000, co dotyka w szczególności najwyżej i najniżej pozycjonowane modele jak GeForce RTX 5060 i RTX 5090.

Sytuacja jest tak zła, że wybranych układów może zabraknąć przez chwilę w sklepach. Problemy będą mieć również dystrybutorzy oraz sami producenci. Jednymi wolnymi od tego problemu kartami graficznymi są te z GPU wytwarzanymi w litografii 8 nm w zakładach Samsunga, czyli jeszcze rodzina NVIDIA Ampere (seria GeForce RTX 3000) z 2020 roku.

We recently posted a notice about setting reward points to 2%. We are sincerely sorry to post another reward-points notice again after only about a month.



The current situation is so serious that it raises concerns about whether graphics card manufacturers and distributors can continue to operate.



Memory supply is not coming in, and companies have announced that GPU supply volumes will be reduced. Also, some models are said to be unavailable for a while. Personally, there is also concern that, going forward, it may become difficult to secure stable supply of GPUs other than those Samsung can manufacture.



On top of that, the latest prices we received are unreasonable. Not only the RTX 5090, but the increase for the RTX 5060 is also enormous. In this situation, TagTag Mall will try to supply products as cheaply as possible. Accordingly, reward points will be set to 0% for a limited time.



We are truly sorry. We ask for your understanding, as this change is unavoidable. ZOTAC Korea Co., Ltd.