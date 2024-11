Ten producent jest pewien swojego sprzętu. Daje aż 10 lat gwarancji

Porządny zasilacz komputerowy to podstawa zestawu komputerowego. ASRock postanowił przygotować coś na każdą kieszeń i pod każde wymagania.

ASRock, znany producent sprzętu komputerowego, ogłosił wprowadzenie na rynek dziewiętnastu nowych zasilaczy. Podzielono je na cztery serie: Taichi, Phantom Gaming, Steel Legend oraz Challenger. Różnią się one mocą i specyfikacją, oferując użytkownikom szeroki wybór w zależności od ich potrzeb.

Wykorzystano tutaj platformy firmy Seasonic

Niemal wszystkie modele korzystają ze standardu ATX 3.1 oraz PCIe 5.1, oferując przewody 12V-2x6 wyposażone w dwukolorowe wtyczki podobnie jak u firmy MSI. Ułatwia to poprawne dociśnięcie przewodu i minimalizuje błąd ze strony użytkownika. Wyjątkiem jest najbardziej budżetowa seria.

Najwyższa półka w ofercie Tajwańczyków to seria Taichi. Dostajemy tutaj certyfikaty sprawności 80 PLUS Titanium oraz Cybenetics Titanium. Aktualnie w tej serii dostępne są modele o mocy 1300 W i 1650 W, oba z podwójnymi złączami 12V-2x6 i modularnym okablowaniem. Wykorzystują one japońskie kondensatory, tranzystory Infineon CoolMOS oraz diody SIC SBD, a producent udziela na nie 10-letniej gwarancji.

Phantom Gaming to rodzina skierowana do graczy, oferująca w pełni modularne zasilacze o mocach 750 W, 850 W, 1000 W, 1300 W i 1600 W. Posiadają one certyfikaty 80 PLUS Gold oraz Cybenetics od Platinum do Gold, łącznie z oceną akustyczną A. Nie zabrakło oczywiście trybu pracy półpasywnej z przełącznikiem z tyłu obudowy. Podobnie jak seria Taichi, zasilacze te oferują 10-letnią gwarancję.

Seria Steel Legend to bardziej mainstreamowa propozycja, dostępna w czerni i bieli. Ponownie mowa o sprawności potwierdzonej certyfikatem 80 PLUS Gold oraz Cybenetics Platinum i Gold. Dostępne są modele o 650 W, 750 W, 850 W i 1000 W. Nie zabrakło tutaj japońskich kondensatorów i modularnego okablowania taśmowego. Kolejny raz dostajemy aż 10 lat gwarancji.

Najtańsza propozycja to rodzina Challenger, a platforma korzysta ze starszej specyfikacji ATX 2.52. Oznacza to brak certyfikacji Cybenetics, ale nie zabrakło odznaczeń 80 PLUS Bronze i Gold (oznaczone odpowiednio przedrostkami B i G w numerze modelu). Są to jednostki niemodularne. Do wyboru mamy warianty o mocy 500 W, 650 W, 750 W i 850 W, a producent udziela nam 5 lat gwarancji.

Opisywane zasilacze trafią do sprzedaży w najbliższych tygodniach. Sugerowane ceny nie zostały zdradzone, ale patrząc na specyfikację tanio raczej nie będzie. Pozostaje tylko czekać na pierwsze niezależne testy.

Źródło zdjęć: ASRock

Źródło tekstu: ASRock, oprac. własne