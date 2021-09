Xiaomi Smart Glasses - fantastyczny gadżet, którego i tak nie kupisz

Xiaomi planuje stworzyć inteligentne okulary, bazujące na technologii rzeczywistości rozszerzonej (AR). Szykuje się powtórka z Google Glass?

Wygląda na to, że inteligentne okulary to najnowszy krzyk mody technologicznego światka. Po RayBan Stories przygotowanych wspólnie z Facebookiem swój projekt tego typu urządzenia zaprezentowało Xiaomi. Jest tylko jeden haczyk - mówimy tu na razie o "koncepcji", a nie gotowym produkcie, który ma trafić projektów.

Xiaomi Smart Glasses - pierwsze udane inteligentne okulary?

Trzeba jednak przyznać, że ta koncepcja w wydaniu Xiaomi jest całkiem kusząca. Chiński producent proponuje nam bowiem inteligentne okulary, po których wcale tej "inteligencji" nie widać - i żeby była jasność, to akurat dobrze. W oprawkach, które nie różnią się znacząco od tradycyjnych okularów, mieścić się ma wyświetlacz MicroLED o przekątnej 0,13 cala. Obraz z niego ma być odpowiednio rozproszony, dzięki czemu bezpośrednio na soczewce w czytelny sposób wyświetlane będą wszystkie kluczowe informacje, w tym m.in. powiadomienia ze smartfona, nawigacja czy podgląd zdjęcia podczas fotografowania.

Bo właśnie, Xiaomi Smart Glasses mają mieć również wbudowany aparat oraz być wyposażone w łączność Bluetooth oraz Wi-Fi. Całość ma pracować pod kontrolą Androida i - jak obiecuje producent - ma nam w praktyce zastąpić tradycyjnego smartfona.

Szykują się więc bardzo ambitna implementacja technologii rzeczywistości rozszerzonej. Na papierze kojarzy się to nieco z niesławnymi Google Glass, które dziś już chyba śmiało można określić mianem jednej z największych wpadek giganta z Mountain View. Projekt Xiaomi wydaje się jednak znacznie bardziej dopracowany i przede wszystkim wygląda jak coś, z czego można korzystać na co dzień. Xiaomi Smart Glasses ważyć mają raptem 51 g i, że tak to ujmę, nie bije od nich aura niedokończonego prototypu, jak to miało miejsce w przypadku projektu Google.

Xiaomi Smart Glasses - kiedy premiera?

Zbyt piękne, żeby było prawdziwe? No, trochę tak - i w sumie nie ma się czemu dziwić, skoro mówimy dopiero o projekcie. Co prawda w komunikacie wydanym przez Xiaomi producent sugeruje, że docelowo takie okulary mają trafić na rynek, jednak zanim to nastąpi - o ile nastąpi - koncept Xiaomi Smart Glasses pozostaje zwykłym koncertem życzeń, mającym odciągnąć uwagę od wczorajszej premiery RayBan Stories.

Zobacz: Xiaomi 11 Lite 5G NE – producent uchyla rąbka tajemnicy

Zobacz: Xiaomi może zablokować Twój smartfon. Powód jest jeden

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi, własne