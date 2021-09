Wygląda jak zwykły rower z supermarketu, ale to JEEP. I do tego elektryczny!

Na polskim rynku zadebiutował rower elektryczny Jeep JE-C28L. Wygląda dość niepozornie, jak zwykły rower trekkingowy, ale nadrabia dużym zasięgiem i praktycznym sposobem lądowania akumulatora.

Jeep to kultowa wręcz (tu nie ma przesady) marka samochodów terenowych, która wciąż ma grono swoich zagorzałych fanów. Jeepy budzą skojarzenia z off-roadowymi wyprawami, kurzem, błotem i wyciem potężnych silników.

Debiutujący w Polsce Jeep JE-C28L to całkowite zaprzeczenie tego witerunku. Jest to elektryczny rower trekkingowy w miejskim stylu. Ten jednoślad z elektrycznym wspomaganiem dostępny jest m.in. na mediamarkt.pl. Oficjalnym dystrybutorem urządzenia jest firma 4cv.

Akumulator możesz zabrać do domu...

Rower elektryczny Jeep JE-C28L wygląda dość niepozornie, jak zwykły rower z supermarketu, i nie przypomina odważnych terenówek – co jest też zaletą. Jedynym elementem, który z daleka zdradza elektryczny napęd, jest umieszczony pod bagażnikiem akumulator.

Jeep JE-C28L wyposażony jest w silnik o mocy 250 W, który pozwoli na jazdę z prędkością do 25 km/h oraz stalową ramę o tradycyjnym, miejsko-turystycznym profilu. Model JE-C28L wyposażony został również w 6-biegowe przerzutki marki Shimano oraz błotniki. Umieszczony nad baterią bagażnik umożliwi wygodny transport zakupów lub rzeczy osobistych.

O bezpieczeństwo użytkownika zadbają hamulce typu V-break oraz oświetlenie, umieszczone z przodu i z tyłu pojazdu. E-rower ma także wyświetlacz LED, umieszczony przy kierownicy, co pozwala wygodnie kontrolować rozwijaną przez pojazd prędkość.

Akumulator o pojemności 10 Ah pozwala na rowerowe wycieczki na dystansie nawet do 70 km. Zaletą jest to, że akumulator można wyjąć do naładowania, co trwa od 4 do 6 godzin. Użytkownik nie musi więc martwić się o brak miejsca do ładowania roweru, ze względu na jego rozmiary – może wygodnie przenosić baterię i ładować ją w dogodnym dla siebie miejscu.

Niestety, rower Jeep JE-C28L jest dość drogi. Kosztuje 4999 zł, chociaż obecnie można go kupić w promocji w cenie od 3999 zł.

