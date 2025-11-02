Bestia Vivo wreszcie w Europie? Model Ultra ma rzucić wyzwanie gigantom

Marka Vivo znana jest ze świetnych smartfonów do zdjęć. Niestety, ich najpotężniejsze modele "Ultra" zwykle zostawały na wyłączność rynku chińskiego. Z Vivo X300 Ultra może być zupełnie inaczej.

Dalsza część tekstu pod wideo

Urządzenie dostrzeżono w bazie danych GSMA IMEI. Jego numer kodowy (V2562) mocno sugeruje, że telefon jest szykowany na rynki międzynarodowe. Dotychczas w globalnej serii X300 znaliśmy modele X300 i X300 Pro. Jeśli dołączy do nich wariant Ultra, Vivo wejdzie na wojnę. Będzie to bezpośrednia walka o klienta premium z takimi gigantami, jak Samsung, Oppo czy Xiaomi.

Fotograficzna rewolucja: podwójne 200 Mpix

Największe emocje budzi oczywiście system aparatów. Przecieki mówią o prawdziwej rewolucji. Vivo X300 Ultra ma być pierwszym smartfonem na świecie z dwoma matrycami 200 Mpix w tylnych aparatach. Taki sprzęt ma trafić zarówno do aparatu głównego, jak i do teleobiektywu.

Główny aparat szerokokątny ma mieć rozdzielczość 200 Mpix. Będzie korzystał z dużej matrycy Sony (w rozmiarze ok. 1/1,1 cala) o ogniskowej 35 mm (ekwiwalent dla pełnej klatki). Drugi sensor 200 Mpix zarezerwowano dla peryskopowego teleobiektywu (ogniskowa 85 mm). Uzupełnieniem zestawu będzie 50-megapikselowy aparat ultraszerokokątny. Z przodu znajdziemy "kamerkę" 50 Mpix z autofokusem.

Moc na najwyższym poziomie

Taki aparat potrzebuje potężnej mocy obliczeniowej. O nią zadba topowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Jeśli chodzi o oprogramowanie, nie ma zaskoczenia. Telefon fabrycznie otrzyma system Android 16 z nakładką OriginOS 6.

Kiedy zobaczymy tę bestię? Jeśli dane z GSMA się potwierdzą, chińska premiera odbędzie się w styczniu 2026 roku. Na rynki globalne telefon trafi niedługo później, pod koniec pierwszego kwartału 2026 roku.

Szykuje się więc wielka bitwa flagowców. Vivo X300 Ultra zmierzy się bezpośrednio z Xiaomi 17 Ultra, Oppo Find X9 Ultra i Samsungiem Galaxy S26 Ultra.

Vivo X300 0 opinii Vivo X300 0 opinii Ekran 6.31" AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.21 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 5360mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej