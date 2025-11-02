Sprzęt

Bestia Vivo wreszcie w Europie? Model Ultra ma rzucić wyzwanie gigantom

Fani mobilnej fotografii od lat zerkali na Chiny. To tam Vivo pokazywało swoje najmocniejsze smartfony "Ultra". Wygląda na to, że ta tradycja wkrótce się zmieni.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 16:42
0
Bestia Vivo wreszcie w Europie? Model Ultra ma rzucić wyzwanie gigantom

Marka Vivo znana jest ze świetnych smartfonów do zdjęć. Niestety, ich najpotężniejsze modele "Ultra" zwykle zostawały na wyłączność rynku chińskiego. Z Vivo X300 Ultra może być zupełnie inaczej.

Dalsza część tekstu pod wideo

Urządzenie dostrzeżono w bazie danych GSMA IMEI. Jego numer kodowy (V2562) mocno sugeruje, że telefon jest szykowany na rynki międzynarodowe. Dotychczas w globalnej serii X300 znaliśmy modele X300 i X300 Pro. Jeśli dołączy do nich wariant Ultra, Vivo wejdzie na wojnę. Będzie to bezpośrednia walka o klienta premium z takimi gigantami, jak Samsung, Oppo czy Xiaomi.

Fotograficzna rewolucja: podwójne 200 Mpix

Największe emocje budzi oczywiście system aparatów. Przecieki mówią o prawdziwej rewolucji. Vivo X300 Ultra ma być pierwszym smartfonem na świecie z dwoma matrycami 200 Mpix w tylnych aparatach. Taki sprzęt ma trafić zarówno do aparatu głównego, jak i do teleobiektywu.

Główny aparat szerokokątny ma mieć rozdzielczość 200 Mpix. Będzie korzystał z dużej matrycy Sony (w rozmiarze ok. 1/1,1 cala) o ogniskowej 35 mm (ekwiwalent dla pełnej klatki). Drugi sensor 200 Mpix zarezerwowano dla peryskopowego teleobiektywu (ogniskowa 85 mm). Uzupełnieniem zestawu będzie 50-megapikselowy aparat ultraszerokokątny. Z przodu znajdziemy "kamerkę" 50 Mpix z autofokusem.

Moc na najwyższym poziomie

Taki aparat potrzebuje potężnej mocy obliczeniowej. O nią zadba topowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Jeśli chodzi o oprogramowanie, nie ma zaskoczenia. Telefon fabrycznie otrzyma system Android 16 z nakładką OriginOS 6.

Kiedy zobaczymy tę bestię? Jeśli dane z GSMA się potwierdzą, chińska premiera odbędzie się w styczniu 2026 roku. Na rynki globalne telefon trafi niedługo później, pod koniec pierwszego kwartału 2026 roku.

Szykuje się więc wielka bitwa flagowców. Vivo X300 Ultra zmierzy się bezpośrednio z Xiaomi 17 Ultra, Oppo Find X9 Ultra i Samsungiem Galaxy S26 Ultra.

Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: smartprix