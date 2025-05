Trump: Huaweiowe chipy pełne są lipy. Nie będziesz ich kupować

Trump boi się Chin coraz bardziej

Chiny publicznie oskarżyły Stany Zjednoczone o "nadużywanie środków kontroli eksportu", po tym, jak amerykański Departament Handlu wydał ostrzeżenie dla firm na całym świecie, by nie korzystały z chipów sztucznej inteligencji Ascend produkcji Huawei.

Pekin wezwał Waszyngton do "skorygowania swoich praktyk", argumentując, że działania te zagrażają stabilności globalnych łańcuchów dostaw półprzewodników i zapowiedział podjęcie kroków w celu ochrony praw i interesów chińskich przedsiębiorstw.

Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 512GB 6.7" Ultramaryna

Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 512GB 6.7" Ultramaryna

Globalny zakaz używania chipów AI Huawei — pretekstem kradzież technologii

13 maja Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa (BIS) Departamentu Handlu USA opublikowało nowe wytyczne, które jednoznacznie stwierdzają, że użycie chipów AI Huawei Ascend – gdziekolwiek na świecie – narusza amerykańskie przepisy eksportowe . W praktyce może to oznaczać sankcje dla dowolnych firm, także tych spoza USA, które zdecydują się na zastosowanie rozwiązań Huaweia.

Sankcje obejmują zarówno eksport, jak i re-eksport oraz transfer tych chipów, a naruszenie przepisów grozi poważnymi konsekwencjami prawnymi, w tym karami finansowymi i odpowiedzialnością karną. W skrócie, jeśli chcesz robić coś większego z AI, to masz kupować chipy od amerykańskich firm, takich jak Nvidia czy AMD, inaczej Trump będzie na ciebie zły .

Pekin kontrargumentuje, że amerykańskie restrykcje mają charakter wyłącznie polityczny i są próbą powstrzymania rozwoju chińskich technologii. Wbrew sankcjom, chiplety do akceleratorów Huaweia wyprodukował tajwański TSMC, twierdząc, że nie miał pojęcia, że trafią one do Chin.