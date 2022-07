TP-Link RE705X – mocny wzmacniacz z Wi-Fi 6 i zewnętrznymi antenami

TP-Link wprowadził do sprzedaży swój najmocniejszy range extender sieci bezprzewodowej. RE705X obsługuje Wi-Fi 6 oraz ma dwie anteny zewnętrzne, które korzystnie wpływają na oferowany zasięg, co może się przydać w większych mieszkaniach czy domach jednorodzinnych.

TP-Link RE705X likwiduje martwe strefy Wi-Fi w domu, zapewniając naszym sprzętom płynne połączenie z siecią. Wyższą wydajność i pojemność sieci zapewnia standard Wi-Fi 6 (802.11ax), który dodatkowo oferuje niższe opóźnienia (w stosunku do starszych technologii). Bezproblemową współpracę ze wszystkimi routerami i access pointami dostępnymi na rynku gwarantuje wsteczna kompatybilność urządzenia.

Nowy wzmacniacz TP-Linka pozwala w jednym czasie bez problemów i lagów grać online, stremować wideo w rozdzielczości 4K czy pobierać duże ilości danych. To zasługa maksymalnej przepustowości RE705X na poziomie 3000 Mb/s w dwóch pasmach (do 574 Mb/s w 2,4 GHz i do 2402 Mb/s w 5 GHz). Urządzenie wyposażono również w funkcję TWT (Target Wake Time), która pozwala oszczędzić baterię w podłączonych do sieci urządzeniach mobilnych i smart. TP-Link RE705X oferuje też Beamforming, czyli technologię kształtowania wiązki, OFDMA, która umożliwia transmisję dużej ilości pakietów danych do wielu urządzeń jednocześnie, a także funkcję HE160 (obsługa kanałów o szerokości 160 MHz).

Z kolei technologia TP-Link OneMesh umożliwia tworzenie sieci mesh w prosty sposób, bez konieczności wymiany urządzeń sieciowych. Wystarczy podłączyć wzmacniacz do routera OneMesh, by uzyskać jedną nazwę sieci oraz automatyczne przełączanie się pomiędzy urządzeniami dostępowymi w czasie przemieszczania się po domu.

Urządzenia niewyposażone w kartę Wi-Fi, takie jak na przykład starsze telewizory smart, konsole czy komputery stacjonarne, podłączymy do gigabitowego portu LAN, w który jest wyposażony wzmacniacz. RE705X może pracować również jako Access Point Wi-Fi 6.

Konfiguracji urządzenia można dokonać na trzy sposoby: za pomocą WPS, interfejsu przeglądarkowego oraz przez aplikację mobilną. Użytkownik może także monitorować stan wzmacniacza, kontrolować jego funkcje oraz zmieniać jego ustawienia, korzystając z aplikacji TP-Link Tether, dostępnej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS lub Android.

Dostępność i cena

Urządzenie TP-Link RE705X jest już dostępne w sprzedaży w cenie około 400 zł. Produkt objęto 36-miesięczną gwarancją.

Źródło zdjęć: TP-Link

Źródło tekstu: TP-Link