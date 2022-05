TP-Link Deco X20-4G – LTE, Wi-Fi 6 i mesh w jednym (test)

TP-Link ma w swoim portfolio urządzeń sieciowych router Deco X20-4G, który może stanowić podstawę systemu mesh Wi-Fi. Urządzenie zostało również wyposażone w modem LTE, co znacząco zwiększa jego funkcjonalność.

W 2021 roku miałem przyjemność testować w swoim domu system mesh Wi-Fi TP Link Deco X20, pracujący w standardzie AX1800. Teraz do testów otrzymałem współpracujący z nim router TP-Link Deco X20-4G, który również pozwala korzystać z technologii Wi-Fi 6 w standardzie AX1800, a przy okazji ma również wbudowany modem LTE, pozwalający korzystać z Internetu poprzez sieć komórkową.

Testowane urządzenie pozwala – przynajmniej teoretycznie – pokryć zasięgiem szybkiej sieci bezprzewodowej do 200 m2 powierzchni i skorzystać z niej nawet ponad 150 urządzeniom (dane producenta). Z kolei łącze komórkowe pozwala pobierać dane z Internetu z prędkością maksymalną 300 Mb/s (Cat6). A jak to wszystko sprawiało się w mieszkaniu w starej kamienicy, poprzedzielanym grubymi ceglanymi ścianami, a także w ogrodzi i piwnicy, tego się dowiesz z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Podstawowe dane techniczne:

Plastikowa obudowa w kolorze białym,

w kolorze białym, Wymiary: 105 x 105 x 167 mm, masa: ok. 500 g,

105 x 105 x 167 mm, masa: ok. 500 g, Wi-Fi: 802.11a/n/ac/ax 5 GHz i 802.11b/g/n/ax 2,4 GHz, MU-MIMO, OFDMA, Beamforming, prędkość do 1201 Mb/s (5 GHz) i do 574 Mb/s (2,4 GHz), możliwość podłączenia ponad 150 urządzeń,

802.11a/n/ac/ax 5 GHz i 802.11b/g/n/ax 2,4 GHz, MU-MIMO, OFDMA, Beamforming, prędkość do 1201 Mb/s (5 GHz) i do 574 Mb/s (2,4 GHz), możliwość podłączenia ponad 150 urządzeń, Protokół mesh: 802.11k/v/r,

802.11k/v/r, Moc transmisji Wi-Fi: ≤20 dBm (2,4 GHz), ≤23 dBm (5 GHz),

≤20 dBm (2,4 GHz), ≤23 dBm (5 GHz), Tryby pracy: 3G/4G, router, punkt dostępu,

3G/4G, router, punkt dostępu, 2 anteny LTE , 2 anteny Wi-Fi, 4 strumienie,

, 2 anteny Wi-Fi, 4 strumienie, Funkcje i usługi: Quality of Services, dynamiczny lub statyczny adres IP, PPPoE, L2TP, PPTP, DHCP, IPv4 i IPv6, Port Forvarding, UPnP, IPTV, TP-Link ID, DDNS,

Quality of Services, dynamiczny lub statyczny adres IP, PPPoE, L2TP, PPTP, DHCP, IPv4 i IPv6, Port Forvarding, UPnP, IPTV, TP-Link ID, DDNS, Zarządzanie: aplikacja mobilna, współpraca z Alexą,

aplikacja mobilna, współpraca z Alexą, Zabezpieczenia: WPA/WPA2/WPA3, Firewall SPI, Kontrola dostępu, HomeShield Security, sieć dla gości,

WPA/WPA2/WPA3, Firewall SPI, Kontrola dostępu, HomeShield Security, sieć dla gości, Procesor: czterordzeniowy, 1,5 GHz,

czterordzeniowy, 1,5 GHz, 3 gigabitowe porty WAN/LAN , 2 gniazda zewnętrznych anten LTE,

, 2 gniazda zewnętrznych anten LTE, Zasilanie sieciowe: 12 V / 1,5 A,

12 V / 1,5 A, Współpraca z innymi urządzeniami TP-Link Deco.

Wygląd zewnętrzny i zestaw testowy

TP-Link Deco X20-4G ma kształt walca o średnicy około 10 cm i wysokości 17 cm. Urządzenie jest przy tym atrakcyjne wizualnie i wygląda, moim zdaniem, lepiej niż testowany przeze w ubiegłym roku Deco X20. Nie powinniśmy się więc zbytnio martwić, że oszpecimy sobie tym urządzeniem salon czy gabinet.

Podobnie, jak w przypadku starszego modelu, nowy router nie ma żadnych mocowań, które umożliwiłyby na przykład powieszenie go na ścianie. Bez dodatkowych kombinacji można go tylko ustawić na płaskiej, poziomej powierzchni.

Deco X20-4G ma z tyłu trzy porty LAN/WAN (ich funkcja jest ustawiana automatycznie, w zależności od potrzeb) oraz okrągłe gniazdo zasilania. Powyżej nich, pod zdejmowaną klapką, znajdują się złącza na dwie anteny zewnętrzne do LTE.

Na dole router ma szczelinę na kartę nanoSIM, a także zagłębiony przycisk RESET. Tu również producent umieścił otwory wentylacyjne. Takie otwory znajdują się na górze urządzenia.

W zestawie z Deco X20-4G znalazł się zasilacz sieciowy 12 V / 1,5 A, a także płaski przewód z wtyczkami RJ45 na końcach oraz przejściówki do podłączenia zewnętrznych anten LTE. Do testów otrzymałem również dwupak TP-Link Deco X20, który testowałem wcześniej. Jego recenzja znajduje się pod tym adresem. [link do recenzji Deco X20]

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis