TP-Link Deco X50: nowy system mesh w standardzie Wi-Fi 6

TP-Link Deco X50 to najnowszy system mesh w portfolio producenta. Zestaw w standardzie Wi-Fi 6 może okazać się remedium na zanikający sygnał sieci bezprzewodowej i zbyt długie buforowanie w wielopiętrowych domach czy dużych mieszkaniach.

TP-Link Deco X50 pracuje w standardzie Wi-Fi 6 i oferuje prędkości transmisji bezprzewodowej sięgające łącznie do 3000 Mb/s w dwóch pasmach: do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz.

Deco X50, tak jak inne urządzenia z tej rodziny, pozwala na zbudowanie wydajnej sieci Wi-Fi w dużym mieszkaniu lub jednorodzinnym domu. Wystarczy połączyć bezprzewodowo minimum dwa współpracujące ze sobą urządzenia Deco, by stworzyć jednolitą sieć Wi-Fi o wysokiej przepustowości na terenie całego domu.

Pracę Deco X50 wspomagają algorytmy sztucznej inteligencji, które na bieżąco analizują zachowania użytkowników, ilość i standard Wi-Fi podłączonych urządzeń klienckich i uczą się środowiska sieciowego, w celu zapewnienia optymalnej ścieżki transmisji danych w każdym momencie.

Z kolei implementacja protokołów roamingowych 802.11k/v/r ma gwarantować, że podczas przemieszczania się po domu telefon lub tablet użytkownika płynnie przełączy się pomiędzy jednostkami Deco, bez przerywania transferu.

W najnowszym meshu TP-Link zastosowano technologie wspomagające pracę Wi-Fi, takie jak wsparcie dla kanału o szerokości 160 MHz, OFDMA oraz MU-MIMO, dzięki którym użytkownik otrzymuje zwiększoną wydajność i możliwość transmisji danych do jeszcze większej liczby urządzeń w tym samym czasie.

Z kolei technologia Beamforming oraz kolorowanie BSS pozwalają na znaczne zwiększenie zasięgu i redukcję zakłóceń generowanych przez sieci bezprzewodowe w sąsiedztwie, co przekłada się na większą stabilności połączeń WiFi.

Dzięki aż trzem gigabitowym portom Ethernet w każdym urządzeniu Deco X50 umożliwia również budowę szybkiej sieci przewodowej.

Za bezpieczeństwo transmisji odpowiada szyfrowanie WPA3 oraz usługa TP-Link HomeShield, w skład której wchodzi m.in. ochrona sieci oraz podłączonych urządzeń IoT, rozbudowane funkcje kontroli rodzicielskiej oraz mechanizm QoS.

Konfiguracja i zarządzanie Deco X50 ułatwia aplikacja na smartfon. System może być także zarządzany za pomocą Amazon Alexa.

Nowy model został objęty trzyletnią gwarancją producenta. Cena za komplet dwóch jednostek Deco X50 to ok. 1100 zł, natomiast zestaw trzech urządzeń kosztuje ok. 1600 zł.

Źródło zdjęć: TP-Link

Źródło tekstu: TP-Link