Asus ZenWiFi Pro ET12 – wydajny system mesh z Wi-Fi 6E

Asus ZenWiFi Pro ET12 to wydajny, trójzakresowy system mesh z Wi-Fi E, w którym przepustowość łączy bezprzewodowych sięga 11 Gb/s. Całość charakteryzuje się przy tym eleganckim, futurystycznym wyglądem zewnętrznym.

Firma Asus zaprezentowała urządzenia ZenWiFi Pro ET12. Jak podaje producent, jest to wysokowydajny trzyzakresowy system sieci typu mesh Wi-Fi 6E (802.11ax), zapewniający wysoką szybkość i doskonały zasięg. Jest to również wyważone urządzenie oferujące połączenie wydajności i pięknego wykonania.

Wysoka wydajność

Nowy sprzęt jest trzyzakresowy (2,4 GHz, 5 GH i 6 GHz) i pozwala korzystać z przepustowości sieci Wi-Fi sięgającej 11000 Mb/s (11 Gb/s). Wewnątrz atrakcyjnej wizualnie obudowy pracuje nowa generacja 64-bitowego procesora Broadcom 2,0 GHz oraz chipsetu Wi-Fi Broadcom.

Spektrum 6 GHz jest dostępne wyłącznie dla urządzeń Wi-Fi 6E i oferuje maksymalnie siedem kanałów 160 MHz. Nadaje się to do wykorzystywania jako stabilne, szybkie i wyróżniające się niskim poziomem zakłóceń łącze typu backhaul lub fronthaul. Na wyposażeniu są dwa porty Ethernet 2,5 Gb/s, które obsługują funkcję agregacji linków. Umożliwia to bardzo wysokie szybkości przesyłu danych od routera do urządzeń wymagających dużej przepustowości (np. rozwiązania typu NAS).

Większy zasięg

ZenWiFi Pro ET12 oferuje technologię Asus RangeBoost Plus, która zwiększa zasięg łączności dla wszystkich urządzeń Wi-Fi, w tym także tych starszych. W połączeniu z rozwiązaniem Asus RF oraz innymi autorskimi technologiami tajwańskiej firmy, RangeBoost Plus ulepsza zasięg i pokrycie sygnałem Wi-Fi – nawet o 38%. Konfiguracja z dwoma węzłami zawartymi w zestawie powinna być wystarczająca do pokrycia sygnałem około 557 m2 powierzchni. W przypadku użytkowania w dużym domu można jeszcze bardziej zwiększyć zasięg za pomocą dowolnego routera firmy Asus, kompatybilnego z AiMesh.

Dostępność i cena

Asus ZenWiFi Pro ET12 trafi do sprzedaży w Polsce na przełomie marca i kwietnia 2022 roku. Cena nie została podana.

Specyfikacja

Anteny 10 x wewnętrzna antena Częstotliwość operacyjna 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz Przepustowość połączenia Wi-Fi 802.11b: maks. 11 Mb/s

802.11a/g: maks. 54 Mb/s

802.11n: maks. 600 Mb/s

802.11ac (5 GHz): maks. 4333 Mb/s

802.11ax (2,4 GHz): maks. 1147 Mb/s

802.11ax (5 GHz): maks. 4804 Mb/s

802.11ax (6 GHz): maks. 4804 Mb/s Standardy sieciowe IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, WiFi 6E, IPv4, IPv6 Pamięć 256 MB Flash, 1 GB RAM Porty wejścia/wyjścia 2 x port 2,5 Gb/s, 2 x RJ45 10/100/1000 Mb/s Przyciski Przycisk wł./wył., przycisk reset, przycisk WPS Zasilacz sieciowy DC Napięcie prądu przemiennego (AC) na wejściu: 100 V ~ 240 V (50~60 Hz)

Napięcie prądu stałego (DC): 19 V z maks. natężeniem 2,37 A lub 19,5 V z maks. natężeniem 2,31 A Zawartość pakietu Asus ZenWiFi Pro ET12, przewód RJ-45, zasilacz, skrócona instrukcja obsługi, karta gwarancyjna Wymiary/masa 115 x 115 x 241 mm / 1500 g

