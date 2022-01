TP-Link Archer AX53 – nowy router Wi-Fi 6 AX3000 z OneMesh

Firma TP-Link rozbudowała portfolio swoich routerów o nowy model: Archer AX53. Urządzenie działa w standardzie Wi-Fi 6 z obsługą kanału o szerokości 160 MHz. Nie zabrakło funkcji znanych z innych routerów marki jak kształtowanie wiązki Beamforming czy OneMesh.

Archer AX53 oferuje do 2976 Mb/s łącznej przepustowości w dwóch pasmach transmisji: do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Za zasięg urządzenia odpowiadają cztery zintegrowane anteny o dużej mocy, wspierane m.in. przez technologię kształtowania wiązki, czyli Beamforming.

Urządzenie ma także w gigabitowy port WAN oraz cztery gigabitowe porty LAN. Co istotne, Archera AX53 można także wykorzystać jako Access Point.

TP-Link Archer AX53 wyposażony został w rozwiązania poprawiające wydajność Wi-Fi, m.in. OFDMA, która umożliwia transmisję dużej ilości pakietów danych do wielu urządzeń jednocześnie oraz modulację 1024-QAM, zwiększającą prędkość sieci.

Za optymalizację wydajności Wi-Fi odpowiada też funkcja Airtime Fairness. Jej działanie polega na promowaniu wydajniejszych użytkowników bezprzewodowych, którzy są w stanie przesłać większą ilość danych w żądanym przedziale czasu. Dzięki temu starsze urządzenia połączone z routerami nie powodują zmniejszenia prędkości sieci.

Z kolei dzięki wsparciu dla OneMesh użytkownik może w razie potrzeby łatwo rozbudować sieć Wi-Fi i zwiększyć jakość połączenia. Technologia OneMesh inteligentnie łączy urządzenia z routerem lub wzmacniaczem sieci bezprzewodowej, oferującym najlepszą jakość połączenia. Urządzenia tworzące sieć OneMesh współpracują ze sobą, aby tworzyć jednolitą sieć Wi-Fi. Podczas przemieszczania się po domu, telefon lub tablet zawsze połączy się z urządzeniem, oferującym mu najlepsze połączenie, bez przerywania transferu.

W urządzeniu zastosowano szyfrowanie WPA3 oraz pakiet HomeShield, pozwalające na skuteczną ochronę sieci przed cyberatakami.

TP-Link Archer AX53 jest już dostępny w sprzedaży w cenie ok. 350 zł. Urządzenie ma 3-letnią gwarancję producenta.

