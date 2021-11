Huawei WiFi Mesh 7 to nowy router z transferem do 6600 Mb/s

Huawei wprowadził do sprzedaży w Polsce nowy system routerów. Huawei WiFi Mesh 7, złożony z dwóch satelitów, zapewnia transfer danych z prędkością dochodzącą do 6600 Mb/s i może objąć zasięgiem nawet 550 m² przestrzeni.

System Huawei WiFi Mesh 7 powstał z myślą o dużych mieszkaniach, domach i biurach, w których do internetu podłączonych jest nawet 250 urządzeń.

Podwójny zestaw jest już teraz dostępny za 1899 zł. Drugi model – z pojedynczym routerem – wejdzie do sprzedaży w ostatnim tygodniu grudnia za 1099 zł.

Router Huawei WiFi Mesh 7 można kupić w sklepie internetowym huawei.pl, w sklepie Huawei Warszawa w centrum handlowym Westfield Arkadia oraz w sklepach RTV Euro AGD, Media Expert i Neonet.

250 podłączonych urządzeń

Huawei WiFi Mesh 7 to nowy router, który może obsługiwać nawet 250 podłączonych do sieci urządzeń. Router zapewnia zasięg sieci bezprzewodowej na przestrzeni 230 m² w przypadku jednego satelity, a w przypadku systemu złożonego z dwóch satelitów – nawet 550 m². Dzięki technologii Mesh satelity łączą się ze sobą, tworząc siatkę połączeń.

Nowy router Huawei obsługuje trzypasmową technologię AX6600 Tri-Band: pasmo 5 GHz-High zapewnia prędkość transmisji danych do 4804 Mb/s, pasmo 5GHz-Low – do 1201 Mb/s, z kolei pasmo 2,4 GHz – do 574 Mb/s. Urządzenie osiąga prędkość do 6600 Mb/s, co zapewnia stabilną sieć również w przypadku strumieniowania multimediów w jakości 8K.

Router WiFi Mesh 7 obsługuje też modulację 4K QAM oraz został wyposażony w wielopasmową antenę kierunkową 4x4 MIMO, co umożliwia urządzeniom podłączonym do sieci, np. smartfonom, korzystanie z pasma 5G-High i tym samym uzyskanie szybkiego i wydajnego połączenia z internetem.

Stabilność połączenia ma być również efektem wykorzystania technologii Super Seamless Roaming, która obsługuje osiem algorytmów roamingu. Dzięki temu, gdy użytkownicy poruszają się po domu, ich podłączone do sieci urządzenia płynnie przełączają się pomiędzy routerami. Opóźnienie roamingu wynosi zaledwie 50 ms.

Konfigurację Huawei WiFi Mesh 7 można przeprowadzić w prosty sposób poprzez aplikację Huawei AI Life. Włączanie urządzeń do sieci domowej jest również wygodne. Dzięki funkcji Huawei Share wystarczy przyłożyć telefon z systemem Android i włączonym NFC do jednego z satelitów systemu, aby połączyć się z domową siecią. Nowy router został też wyposażony w cztery porty Gigabit WAN/LAN.

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: Huawei