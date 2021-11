TP-Link wprowadza tani zestaw mesh Mercusys Halo H50G

Należąca do TP-Linka marka Mercusys wprowadziła na polski rynek nowy system mesh Halo H50G. Urządzenie pozwala rozwiązać problem z zanikającym sygnałem sieci Wi-Fi, na przykład w dużym mieszkaniu. System można zakupić w opcji z dwoma lub trzema jednostkami.

Liczba zastosowanych jednostek mesh Mercusys Halo H50G zależy od wielkości przestrzeni, na której użytkownik chce korzystać z systemu. Zestaw pozwala na utworzenie jednolitego systemu sieci w dużych pomieszczeniach nawet o powierzchni 550 m². Jeśli to nie wystarczy, system można rozbudować o kolejne urządzenia z serii Mercusys Halo.

Jednostki Mercusys Halo H50G pozwalają na utworzenie jednolitej sieci Wi-Fi o tej samej nazwie sieci i z tym samym hasłem. Dzięki temu podczas przemieszczania się po domu użytkownik ma zapewniony nieprzerwany dostęp do stabilnych połączeń Wi-Fi i nie musi martwić się o utratę zasięgu. Wszystkie urządzenia klienckie (telefony, laptopy, tablety) automatycznie przełączają się między jednostkami systemu tak, aby zawsze korzystać z Halo oferującego najlepszy sygnał i parametry połączenia.

Mercusys Halo H50G zapewnia wydajność pozwalającą na swobodne i bezproblemowe korzystanie z Internetu, nawet przez wielu użytkowników jednocześnie. Mesh pracuje w standardzie WiFi 802.11ac i pozwala na uzyskanie prędkości do 1300 Mb/s w paśmie 5G Hz i do 600 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Do podłączenia urządzeń niewyposażonych w Wi-Fi służą, wbudowane w każdą jednostkę Halo, trzy gigabitowe porty Ethernet.

System Mercusys Halo H50G wykorzystuje technologię MU-MIMO, dzięki której możliwe jest utrzymanie jednoczesnego połączenia z ponad setką urządzeń, takich jak np. telefony, komputery i urządzenia IoT. Z kolei technologia kształtowania wiązki Beamforming wspiera zasięg i stabilność połączeń Wi-Fi, a funkcja Smart Connect łączy ze sobą pasma 2,4 GHz oraz 5 GHz poprzez wspólną nazwę SSID, zapewniając tym samym płynną transmisję danych.

Mercusys Halo H50G został wyposażony także w opcje ochrony rodzicielskiej, która pozwala na kontrolowanie przeglądanych przez dzieci treści oraz monitorowanie czasu spędzonego w sieci.

Jeśli na jednej z jednostek Halo wystąpi błąd, system automatycznie przekieruje dane do innego urządzenia, aby nie dopuścić do utraty sygnału i przerwy w dostępie do sieci.

Za zestaw zawierający trzy jednostki Mercusys Halo H50G trzeba zapłacić ok. 420 zł. Całość objęta jest trzyletnią gwarancją.

