Asus zaprezentował laptopy z komosu - dosłownie!

Asus zaprezentował nowe laptopy z rodziny Zenbook z ekranami OLED. Wśród zapowiedzianych produktów pojawił się model o iście kosmicznym rodowodzie.

Asus Zenbook 14 OLED

Już niedługo do sprzedaży trafi kolejny laptop z linii Zenbook wyposażony w ekran OLED. Model Asus Zenbook 14 OLED będzie ultrabookiem klasy premium, a wyświetlacz ma być jedną z jego głównych atrakcji. Urządzenie ma być wyposażone w panel o przekątnej 14", rozdzielczości 2880x1800, odświeżaniu 90 Hz i stuprocentowym pokryciu gamutu DCI-P3. Z pewnością uczyni to z niego doskonałą maszynę zarówno do konsumpcji treści, jak i profesjonalnej pracy z multimediami.

W środku w zależności od wersji czekają na nas procesory Intel Core i7-1260P lub AMD Ryzen 7 5825U, nawet 16 GB RAM i superszybki dysk SSD PCIe 4.0 o pojemności 1 TB. Nie zabrakło także rozbudowanych funkcji łączności, w tym Wi-Fi 6E i bogatego zestawu portów, na który oprócz złącz USB-C 3.2 Gen 2 składają się m.in. pełnowymiarowy port HDMI i gniazdo microSD. Nie zapomniano także o wydajnym akumulatorze o pojemności 75 Wh, który ma wystarczyć na cały dzień pracy.

Całość zamknięto w kompaktowej obudowie o grubości raptem 16,9 mm i masie 1,39 kg. Oczywiście wykonanej z wysokiej klasy materiałów - jak przystało na serię Zenbook.

Asus Zenbook 14X OLED Space Edition

Wiecie, że laptopy Asusa mają na koncie przygodę w kosmosie? W latach 90-tych model Asus P6300 został wysłany razem z astronautami na stację kosmiczną MIR, gdzie przepracował ponad 600 dni bez żadnej awarii. Na pamiątkę tego wydarzenia producent przygotował coś specjalnego: komputer Asus Zenbook 14X OLED Space Edition.

Czym różni się od pozostałych Zenbooków? Kilkoma elementami. Przede wszystkim zdobnictwem, w którym przewijają się kosmiczne akcenty, oraz dodatkowym wyświetlaczem umieszczonym na klapie laptopa. Ten może wyświetlać godzinę, dane na temat statusu urządzenia lub po prostu wybrany przez nas tekst lub grafikę.

Asus Zenbook 14X OLED Space Edition jest także od swoich "cywilnych" braci bardziej wytrzymały. Urządzenie spełnia standardy wytrzymałości MIL-STD-810H oraz SMC-S-016A. Ten drugi stosowany jest wobec urządzeń przeznaczonych do wykorzystania w przestrzeni kosmicznej i oznacza m.in., że komputer może działać w temperaturach od -24 do 61 stopni Celsjusza.

Oprócz tego laptop wyróżnia się imponującą specyfikacją. Jego sercem jest wydajny Intel Core i9-12900H. Oprócz tego na pokładzie znajdziemy 32 GB RAM, dysk SSD PCIe 4.0 o pojemności nawet 1 TB i łączność WiFi 6E. No i oczywiście wyświetlacz OLED o przekątnej 14", rozdzielczości 2880x1800 i odświeżaniu 90 Hz. To pełnoprawna stacja robocza, która żadnych profesjonalnych zastosowań się nie boi.

Asus Zenbook 17 Fold OLED

Najciekawszą nowością Tajwańczyków zaprezentowaną na targach CES 2022 jest jednak bez wątpienia Asus Zenbook 17 Fold OLED. Trudno powiedzieć, czy to jeszcze laptop, czy już tablet. Ważne jest jednak to, że mamy tu do czynienia z komputerem wyposażonym w składany ekran OLED o przekątnej 17,3" i rozdzielczości 2560x1920, charakteryzujący się proporcjami 4:3 oraz pełnym pokryciem gamutu DCI-P3.

Za sprawą niecodziennej konstrukcji z Zenbooka 17 Fold OLED będzie można korzystać na kilka sposobów, w tym m.in. jako dużego tabletu, laptopa z uniwersalną klawiaturą ekranową albo w połączeniu z dedykowaną klawiaturą fizyczną, co przy tak dużej przekątnej da nam wręcz namiastkę pracy z komputerem stacjonarnym. Wszystko to w kompaktowym wydaniu - po złożeniu urządzenie gabarytami nie odbiega od laptopa o przekątnej 12,5" i grubości raptem 17,4 mm przy masie 1,6 kg.

A warto jeszcze wspomnieć, że w tej niecodziennej konstrukcji udało się zmieścić całkiem imponującą specyfikację. Na pokładzie znajdziemy procesory Intel Core 12 generacji (aż do Core i7-1250U), nawet 16 GB RAM oraz akumulator o pojemności 75 Wh. Nie zabrakło również łączności Wi-Fi 6E. Mówiąc krótko, mamy tu wszystko co niezbędne, by uczynić z komputera Asus Zenbook 17 Fold OLED rewelacyjną maszynę do pracy.

