Huawei WiFi Mesh 3 – test dobrego systemu mesh z Wi-Fi 6

Huawei zaprezentował właśnie nowe urządzenia WiFi Mesh 3. Jest to najnowsza odsłona systemu mesh chińskiego producenta z Wi-Fi 6 oraz zasięgiem do 600 metrów kwadratowych. Ma to zapewnić szybką sieć bezprzewodową nawet w dużym domu.

W ostatnim czasie bardzo wzrosła popularność pracy zdalnej, do czego niezbędne jest szybkie połączenie internetowe oraz wydajna sieć Wi-Fi w domu. To wszystko przydaje się również do nauki czy korzystania z rozrywek, a także kontaktów ze znajomymi lub rodziną.

Gdy już dysponujemy odpowiednio szybkim łączem internetowym, o resztę zadba system Huawei WiFi Mesh 3. Do testów otrzymałem zestaw złożony z trzech jednostek, które zapewniają zasięg szybkiej sieci bezprzewodowej na powierzchni do 600 m2. Ta zależy oczywiście od wielu czynników, takich choćby, jak grubość ścian i materiał, z których zostały wykonane, a także od wszelkich innych przeszkód na drodze.

Zestaw Huawei WiFi Mesh 3 testowałem w mieszkaniu w kamienicy z grubymi, ceglanymi ścianami (parter), a także w przylegającym do mieszkania ogrodzie oraz w piwnicy. Jakie były efekty? Tego się dowiesz z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Podstawowe dane techniczne:

Obudowa: plastikowa w kolorze białym,

plastikowa w kolorze białym, Wymiary: 174 x 70 x 107 mm, masa: ok. 413 g,

174 x 70 x 107 mm, masa: ok. 413 g, Pamięć: 256 MB RAM + 128 MB ROM,

256 MB RAM + 128 MB ROM, Wyposażenie: 3 porty RJ45 (10/100/1000 Mb/s), przycisk Reset, przycisk H, kolorowa dioda wskaźnikowa, 4 wysokowydajne wzmacniacze mocy, anteny wewnętrzne,

3 porty RJ45 (10/100/1000 Mb/s), przycisk Reset, przycisk H, kolorowa dioda wskaźnikowa, 4 wysokowydajne wzmacniacze mocy, anteny wewnętrzne, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4/5 GHz (Wi-Fi 6), 802.11k/v/r (wireless roaming),

802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4/5 GHz (Wi-Fi 6), 802.11k/v/r (wireless roaming), Prędkość: do 574 Mb/s (2,4 GHz) + 2402 Mb/s (5 GHz),

do 574 Mb/s (2,4 GHz) + 2402 Mb/s (5 GHz), NFC do szybkiego połączenia z siecią Wi-Fi,

do szybkiego połączenia z siecią Wi-Fi, Funkcje: HarmonyOS Mesh+, PPPoE, Static/Dynamic IP, DHCP, Wi-Fi timer, ograniczanie prędkości urządzeniom, VPN pass through, DMZ/virtual server,

HarmonyOS Mesh+, PPPoE, Static/Dynamic IP, DHCP, Wi-Fi timer, ograniczanie prędkości urządzeniom, VPN pass through, DMZ/virtual server, Zabezpieczenia: firewall Huawei HomeSec, WPA3, ochrona przed atakami brute force oraz nieautoryzowanym dostępem, ochrona rodzicielska, sieć dla gości, kontrola dostępu do Wi-Fi, Zarządzanie: aplikacji mobilna, interfejs webowy,

firewall Huawei HomeSec, WPA3, ochrona przed atakami brute force oraz nieautoryzowanym dostępem, ochrona rodzicielska, sieć dla gości, kontrola dostępu do Wi-Fi, Zarządzanie: aplikacji mobilna, interfejs webowy, Temperatura pracy: od 0°C do 40°C,

od 0°C do 40°C, Zasilanie sieciowe: 12 V / 1 A (< 12 W),

12 V / 1 A (< 12 W), Cena początkowa: 1299 zł.

Wygląd zewnętrzny i zestaw testowy

Huawei WiFi Mesh 3 to urządzenie zamknięte w atrakcyjnej wizualnie, plastikowej obudowie w kolorze białym z szarą podstawką. Całość prezentuje się bardzo dobrze i ma kompaktowe rozmiary. Jedyną wadą jest tu brak czegokolwiek, co umożliwiałoby powieszenie „routera” na przykład na ścianie.

Przód i tył urządzenia są zaokrąglone. Z przodu znajduje się przycisk H, który służy do łatwego podłączenia sprzętów z HarmonyOS Connect lub kompatybilnego z WPS. Z tyłu znajdziemy trzy porty RJ45 LAN/WAN (przydałoby się więcej), gniazdo zasilania oraz otwór z przyciskiem resetowania.

Na górnej powierzchni umieszczona została dioda wskaźnikowa, a także moduł NFC, dzięki któremu można szybko połączyć smartfon z siecią Wi-Fi.

Do testów otrzymałem trzy urządzenia Huawei WiFi Mesh 3 oraz trzy zasilacze sieciowe i krótki przewód LAN. Zestaw został uzupełniony o instrukcję obsługi (również w języku polskim) oraz kartę gwarancyjną.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis