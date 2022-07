EKWB sprawi, że twój dysk SSD ochłodzi się i wypięknieje

Lubisz, gry Twój zestaw komputerowy wyróżnia się z tłumu? W takim razie złoty lub srebrny nośnik SSD idealnie się do tego nadaje! Umożliwi Ci to EK Water Blocks.

EK Water Blocks to firma założona w 2003 roku, która znana jest wszystkim fanom układów chłodzenia cieczą. Słoweńcy specjalizują się w elementach do autorskich LC klasy premium, często przecierając szlaki dla innych marek. W ich ofercie znaleźć jednak można również gotowe zestawy AiO czy radiatory dla SSD.

Nowa propozycja EKWB jest pieruńsko droga

Pierwsze układy chłodzenia dla nośników półprzewodnikowych EKWB wypuściło pięć lat temu. Okazały się one sukcesem, a firma w tym czasie sprzedała ich ponad 100 000. Nie zabrakło też współpracy z innymi podmiotami jak chociażby Seagate. Jednak SSD robią się coraz cieplejsze...

EK-Quantum Convection M.2 NVMe to nowa seria pasywnych układów chłodzenia dla SSD typu M.2 2280. Mowa o nośnikach zarówno jedno-, jak i dwustronnych. Mamy tutaj do czynienia z aluminiowym blokiem ze specjalnymi żłobieniami, które pełnią funkcję estetyczną i praktyczną.

Nowe radiatory dostępne są w czterech różnych wersjach kolorystycznych - złota, srebrna, czarna i niklowana. Dla pełni kompatybilności zachowano niewielką wysokość, co pozwala użyć chłodzenia w mniejszych zestawach komputerowych oraz konsoli Sony PlayStation 5.

EK-Quantum Convection M.2 NVMe trafiły już do sprzedaży. W zestawie prócz radiatora otrzymujemy komplet termopadów o grubości 0,5 i 1 milimetra. Sugerowane ceny to 32 euro za wszystkie wersje prócz złotej, tą wyceniono na 36 euro. Daje nam to równowartość około 155 i 175 złotych.

Tym samym są to bardzo drogie chłodzenia SSD, zwłaszcza jak na rozwiązania pasywne. W tej cenie konkurencja oferuje już chłodzenia aktywne, a za ułamek tej kwoty dostępny jest chociażby bogato żebrowany, wyposażony w rurkę cieplną be quiet! MC1-PRO. Wygląda więc na to, że EKWB szuka po prostu naiwniaków...

