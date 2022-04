Zwolnili 25 proc. pracowników. Szefostwo obwinia wojnę i pandemię

Pandemia COVID-19 kolejny raz zbiera swoje żniwa? Popularny europejski producent sprzętu komputerowego zmuszony został do zwolnienia 1/4 swoich pracowników.

Większość z nas żyje aktualnie wojną na Ukrainie. Trudno się temu dziwić, gdy ma ona miejsce tuż za naszą wschodnią granicą. Mimo wszystko wirus COVID-19 magicznie nie zniknął, a pandemia nadal ma miejsce. Widać to zwłaszcza w Azji. Jednak również w Europie potrafi ona zbierać swoje żniwo, a dowodem na to jest sytuacja jednej ze popularnych firm technologicznych.

Większość zwolnionych pracowników to inżynierowie R&D

EKWB, znane też jako EK Water Blocks, to słoweńska firma założona w 2003 roku. Specjalizuje się ona w elementach do autorskich układów chłodzenia cieczą, acz posiada również zestawy AiO. Rozpoznawalna jest na całym świecie, a ich produkty kojarzone są z segmentem premium. Zarówno pod względem jakości, jak i ceny.

Jak donosi zagraniczna redakcja TechpowerUP, Słoweńcy zwolnili w ostatnim czasie ponad 25% swoich pracowników. Mowa o przynajmniej 60 (a prawdopodobnie 70) z ponad 200 osób pracujących w firmie. Informacja ta potwierdzona została już oficjalnie przez EKWB.

Powodem jest spadek sprzedaży aż o 20% względem października 2021 roku. Firma obwinia za gorsze wyniki pandemię COVID-19, a w szczególności jej wpływa na gospodarkę i ceny oraz dostępność sprzętu komputerowego. W końcu, gdy mniej osób może kupić wydajny procesor czy kartę graficzną, to i mniej konsumentów decyduje się na ich "zwodowanie". Zwłaszcza, że to zawsze pewne ryzyko.

Zdaniem EKWB spory wpływ na zaistniałą sytuację ma również wojna na Ukrainie. Skutkuje ona niedoborem różnych podstawowych materiałów i produktów potrzebnych producentom w Europie.

Większość zwolnionych pracowników to personel technologiczny oraz inżynierowie z działu R&D. To zaskakujące, biorąc pod uwagę, że EK Water Blocks miało ambitne plany i zapowiadało nowe produkty.

Oczywiście nie ma co wieszczyć już upadku firmy, ale nie wróży to jej dobrze. Zwłaszcza, że konkurencja na rynku LC jest częsta tańsza i lepsza. Zarówno w przypadku firm z Chin - Byksy, Barrow, jak i Europy oraz USA - Alphacool, Corsair. Co więcej prostsze w montażu układy All in One też stają się coraz lepsze.

Źródło zdjęć: EKWB

Źródło tekstu: TechpowerUP, oprac. własne