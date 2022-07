PlayStation 5 pod ostrzałem. Konsola może mieć wadę fabryczną

Sony zostało pozwane przez gracza ze Stanów Zjednoczonych. Japońska firma została oskarżona o sprzedawanie konsoli z ukrytą wadą. Oskarżenia mają odzwierciedlenie w rzeczywistości?

Kilka dni temu do sieci trafił dokument będący pozwem skierowanym w firmę Sony. Powodem jest Christina Trejo, zamieszkała w Stanach Zjednoczonych w Illinois. Z dokumentu możemy dowiedzieć się, że PlayStation 5 ma tendencję do całkowitego wyłączania się podczas rozgrywki, a defekt ten wpływa na zdolność użytkowników do grania w gry wideo i zagraża podstawowej funkcji i ogólnemu korzystaniu z PS5.

Dowodami są komentarze na Amazonie i Reddicie

Argumentacja opiera się nie tylko na własnych doświadczeniach kobiety ze Stanów Zjednoczonych. W pozwie wykorzystała również komentarze z Amazona i Reddita, które łączy jedna wspólna cecha: wszystkie skupiają się wokół tego, że konsola sama wyłącza się w losowych momentach.

Takie usterki podlegają gwarancji i Sony zwykle bezproblemowo wymienia lub naprawia konsole, które przychodzą do ich serwisów z taką usterką. W tym przypadku jednak zarzuty są poważne. Christina Trejo nie tylko twierdzi, że producent sprzedaje wadliwy sprzęt, ale też doskonale zdawał sobie z tego sprawę i zataił ten fakt przed konsumentami. Jeżeli Sony przegra tę sprawę, może to nieść ze sobą poważne konsekwencje finansowe i wizerunkowe.

Zobacz: PocketBook Era trafia do sprzedaży. Ekran jeszcze lepszy niż wcześniej

Zobacz: Planujesz kupno nowej karty graficznej? Uważaj na pułapkę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Techradar