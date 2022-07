PocketBook Era trafia do sprzedaży. Ekran jeszcze lepszy niż wcześniej

Najnowszy czytnik książek trafia do sprzedaży. Mowa o modelu PocketBook Era chwalącym się jeszcze lepszym ekranem, wodoodpornością oraz dwoma wbudowanymi głośnikami do słuchania audiobooków.

Lata mijają, a czytanie książek cały czas jest popularne. Jednak biblioteki nie zawsze mają dzieła naszych ulubionych autorów, a zabieranie kilku ciężkich tomisk w podróż jest mało praktyczne. I tutaj z pomocą przychodzą czytniki ebooków, które zajmują mniej miejsca niż jedna książka.

Czytnik PocketBook Era jest wodoodporny (IPX8)

Jednym z bardziej liczących się na rynku producentów czytników książek elektronicznych jest PocketBook. Mowa o firmie, która powstała w 2007 roku w Szwajcarii. A tak się składa, że na sklepowe półki w Polsce trafia dzisiaj najnowszy model, czyli PokcetBook Era.

PocketBook Era to urządzenie o wymiarach 134,3 x 155 x 7,8 milimetra i wadze 228 gramów. Mamy tutaj do czynienia z dotykowym, 7-calowym ekranem wyposażonym w podświetlaną matrycę E Ink Carta 1200 o rozdzielczości 1264 x 1680 pikseli. Mowa o 16 odcieniach szarości, a prócz tego producent deklaruje o 15% wyższy kontrast i o 20% lepszy czas reakcji.

Sercem urządzenia jest dwurdzeniowy procesor z taktowaniem 1 GHz oraz 1 GB pamięci RAM. Wbudowana pamięć, zależnie od wariantu, to 16 lub 64 GB. Akumulator ma pojemność 1700 mAh i według obietnic firmy starcza nawet na miesiąc użytkowania na jednym ładowaniu.

Użytkownik ma do dyspozycji łączność bezprzewodową w postaci WiFi i Bluetooth oraz przewodową dzięki złączu USB typu C. PocketBook Era jest wodoodporny, co potwierdzono certyfikatem IPX8. Mimo tego nie zabrakło dwóch wbudowanych głośników czy fizycznych przełączników.

Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Linux 3.10.65, oferując 26 różnych języków. Aplikacja Legimi działa bez zarzutu, a Empik Go ma być wspierany w najbliższych tygodniach. Obsługiwane formaty e-booków to: ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF i TXT. W przypadku audiobooków mowa o M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP i MP3.

PocketBook Era trafił już do pierwszych sklepów. Czytnik dostępny jest w dwóch wariantach - gwiezdne srebro (16 GB) za 999 złotych oraz słoneczna miedź (64 GB) za 1199 złotych.

