Bo ja na to jak na lato! – wakacyjnych lektur ciąg dalszy!

Jakie książki warto zabrać ze sobą na wakacje? Polecamy najlepsze lektury, przy których na pewno będziecie się dobrze bawić!

W ten weekend zapomnijcie o mrocznych tajemnicach, krwawych pościgach i grozie czyhającej w ciemności. Kontynuując cykl o wakacyjnych lekturach zaproponuję wam same przyjemne, lekki i zabawne historie. Pamiętajcie, by czytać je w towarzystwie kremu z filtrem i sporą ilością wody!

Klaudia Muniak „Chwile, które nigdy się nie wydarzą”



Anita to niezwykła, młoda kobieta. Biologia molekularna nie stanowi dla niej tajemnicy, jako pracownica uniwersytetu Queen Mary we wschodnim Londynie doskonale zna się biotechnologii. Za mocno jednak zanurzona w swojej pracy i obowiązkach stanie przed wyzwaniem, czego tak naprawdę pragnie i co przyniesie jej prawdziwe szczęście…

„Chwile, które nigdy się nie wydarzą” to opowieść przede wszystkim o skomplikowanych relacjach, przeszłości, która potrafi gorzko rozdzielić i próbach powrotu do szczęścia. Poskładanie tych relacji będzie stanowić oś tej historii, która, mimo że czyta się ją lekko, pozostawia nas w zadumie. Ile jesteśmy w stanie poświęcić dla odzyskania radości i sensu życia? W tej, z pozoru prostej fabule, autorka wplotła ważne wątki dotyczące zmierzenia się z przeszłością i przebaczeniem. Właśnie ten element powieści podobał mi się najbardziej. Pokazuje, jak wiele odcieni szarości towarzyszy ciężkim, życiowych sytuacjom i nic nie jest tak oczywiste, jak się wydaje. Chociaż na kartach tej książki pewne pytania wprost nie wybrzmiewają, czytelnik siłą rzeczy będzie je sobie zadawał – czy każdy z nas zasługuje na drugą szansę?

„Chwile, które nigdy się nie wydarzą” to kontynuacja cyklu londyńskiego autorki Klaudii Muniak, można jednak po nią sięgać bez znajomości poprzedniej części. Autorka oferuje czytelnikowi zupełnie nową historię, a znane nam już wcześniej postacie jedynie sprawią, że w tej opowieści wrócimy do czegoś otulająco znajomego.

Paulina Kuzawińska „Żona achemika”



Weronika von Stiber to żona zaginionego przez prawie trzy lata, uznanego alchemika, Aleksandra Sethona. Pewnego wieczoru do zamku przybywają jeźdźcy, wraz ze swoim panem, który w wyniku napaści zostaje poważnie ranny. Michael Sendivogius, przyjaciel jej męża będzie miał dla kobiety wieści, po których nic w jej życiu nie będzie już takie samo. Weronika zmuszona będzie stawić czoła nie tylko tajemnicom związanym z zaginięciem jej męża, człowiekiem w złotej masce, lecz również odkryć znaczenie magicznego kamienia nazywanego bazyliszkiem lub… kamieniem filozoficznym.

Żona Alchemika to przede wszystkim pełna akcji historia, które już od pierwszej strony wciąga nas w niesamowity świat u schyłku XVI wieku na zamek Krawarz. W najnowszej powieści Pauliny Kuzawińskiej nie ma chwili na wzięcie oddechu, należy przygotować się na czytelniczy sprint, który bardzo się spodoba.

Autorka wykonuje bardzo dobrą pracę wyjaśniając złożone koncepcje alchemiczne w sposób łatwy do zrozumienia. Doskonale splata ze sobą elementy fikcyjne z miejscami i praktykami, które istniały w rzeczywistości. Niezwykle ciekawe dla mnie było spojrzenie na alchemię w jej kontekście historycznym i kulturowym, które połączone ze wciągającą narracją dawały wgląd w nieskończenie głębokie i złożone światy ezoteryczne.

Anna Chaber „Do wesela się wyrobię”



„Dam radę. Przestań się przejmować. Będziesz miała swoje wesele stulecia. William i Kate będą się skręcać z zazdrości i żałować, że to nie ja organizowałam ich imprezę”.

Ola nie jest typem romantyczki, która jedyne czego w życiu pragnie to wziąć ślub w białej sukni i do końca życia u boku ukochanego oglądać romanse w piątkowe wieczory. Mocno stąpa po ziemi i nie daje sobie w kaszę dmuchać. Kiedy jednak koordynatorka ślubna odmawia jej najlepszej przyjaciółce pomocy w zorganizowaniu wesela, ku swojemu zaskoczeniu decyduje się jej pomóc. Zaczyna się szaleńczy wyścig z czasem i całą masą przeciwności losu. Nic z przygotowań nie idzie tak, jak to było zaplanowane, dodatkowo bohaterka będzie napotykać na swojej drodze licznych pretendentów o jej względy. Czy któryś z nich okaże się księciem z bajki?

Olę i czytelników czeka kilka niespodzianek! Bohaterka nie spodziewa się, że w ferworze ślubnych przygotowań uwierzy ona nie tylko we własne możliwości, ale również w rodzinę i … – nic wam nie zdradzę!

To, co zafascynowało mnie w książce „Do wesela się wyrobię”, to sposób, w jaki Anna Chaber pisze swoje główne postacie. Uwielbiam mieszankę siły i wrażliwości, które je charakteryzują i oczywiście chemia między przyjaciółkami, a także między rodzeństwem. Ewolucja tych relacji urzekała mnie coraz bardziej z każdą stroną i wkrótce zaczęłam kibicować Oli, jak i młodemu narzeczeństwu, by mieli swoje szczęśliwe zakończenie.

W najnowszej powieści autorki nie zabraknie sarkastycznego humoru, barwnych bohaterów i całej gamy emocji, które przeżywać będzie Ola próbująca spełnić ślubne marzenie Alicji.

Mercedes Ron „Moja wina”



Noah Morgan jest siedemnastolatką mieszkającą w Kanadzie. Jej życie diametralnie się zmieni, kiedy na horyzoncie pojawi się nowy mąż jej matki, przystojny milioner mieszkający w Los Angeles. Nastolatka musi zostawić swojego chłopaka, najlepszą przyjaciółkę i wszystko, co miała w swoim małym domku w Kanadzie, aby rozpocząć zupełnie inne życie. Dodatkowo w Kalifornii pozna syna swojego ojczyma - 22 letniego Nicolasa.

Nick jest przeciwieństwem Noah: lubi bójki, wyścigi samochodowe, nie lubi poważnych związków i robi, co chce i kiedy chce. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że Noah jest niezwykle odważną i charakterną dziewczyną, nie boi się niczego (oprócz ciemności) i że powoli torować sobie będzie drogę do jego serca. „Moja wina” to książka Young Adult, pierwsza część trylogii „Winnych” kierowana do młodych dorosłych, przed którymi cudowny czas liceum i studiów. To historia, w której akcja jest dobrze równoważona z emocjami bohaterów i ich trudnej sytuacji. W tej opowieści nie ma nudy i choć miejscami nie brakuje dramatów i tajemnic. Trylogię Mercedes Ron przeczytało 75 milionów czytelników Wattpada, a na Amazon Prime właśnie trwa ekranizacja powieści.

Krystyna Mirek „Większy Kawałek Nieba”



Iga bardzo chciałaby cieszyć się życiem. Ale zamiast tego czuje się uwięziona w pułapce cudzych oczekiwań: przyszłej teściowej, wymagającego ojca, koleżanek, a nawet miłości jej życia – Wiktora. Czy naprawdę pasuje do ich świata? Czy czasem to nie ona powinna dyktować warunki, na jakich pragnie żyć? Rzecz w tym, że nawet jeśli nie jesteśmy pewni drogi, po której kroczymy, niełatwo zdecydować o zmianach.

Kiedy myślę o wakacjach i odpoczynku wśród pięknych okolicznościach przyrody, od razu myślę o książkach Pani Krystyny Mirek. Iga to jedna z tych bohaterek, do których łatwo się przyzwyczaić i bez problemu da się ją polubić. Kibicujemy jej w tej drodze do odzyskania pewności siebie, staje się ona naszą koleżanką, dla której pragniemy tego, co najlepsze. Radzenie sobie z różnymi okolicznościami życiowymi, niekomfortowymi relacjami potrafi być trudne, więc jako czytelniczka czułam się zaangażowana w trzymanie za nią kciuków.

Autorka na specjalne życzenie czytelniczek wznawia jedną ze najbardziej uroczych powieści. Lekkim piórem utkała jej historię wręcz stworzoną do czytania na urlopie.

Polecicie mi coś lekkiego do czytania i idealnego na letnie wieczory?



O autorce

Jestem nałogową czytelniczką wszystkiego, co wpadnie mi w ręce, dlatego zainwestuję w urządzenie zatrzymujące czas. Zajmuję się promocją i upowszechnianiem literatury pod marką "opowiemci", zrzeszającą wokół siebie miłośników książek. Jako twórczyni plebiscytu "opowiemci", honoruję twórców oraz kibicuję osobom i organizacjom, które dzielą się swoją literacką pasją w sieci. Współorganizatorka wydarzenia kulturalnego w Katowicach Blog Book Meeting i współautorka e-booka "#instabezściemy

