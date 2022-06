Wsiądź do pociągu NIE byle jakiego! Najlepsze książki na wakacje

Szukacie książki do poczytania na wakacjach? Polecamy najlepsze książki z motywem podróży.

Wakacje rozpoczynają się lada moment, a kolej i pociągi od lat towarzyszą nam w rodzinnych wyjazdach. Ostatnio sporo czasu spędziłam korzystając właśnie z tego środka transportu, nie mogłam więc pozbawić się tej przyjemności, aby w podróży czytać powieści, których akcja dzieje się właśnie w pociągu! Dobra zabawa i niezapomniany klimat gwarantowany 😊

Amor Towles „Lincoln Highway”



Z tą książką podróż pociągiem stanie się wspaniałym doświadczeniem! Ta historia was oczaruje, przeniesie do lat 50. XX wieku w podróż Autostradą Lincolna przez 13 Stanów Ameryki.

Czerwiec 1954 rok. Osiemnastoletni Emmett Watson zaraz po wyjściu z poprawczaka wraca na rodzinną farmę. Wita go ośmioletni brat, Billy, który chce wyjechać do San Francisco w poszukiwaniu ich matki. Nie spodziewają się, że szybko ich plany zmienią swój obrót, a sami chłopcy zetkną się z historią o ukrytym skarbie, wyruszą w podróż koleją, w której będzie czekać na nich m.in. nieuczciwy kaznodzieja, pastor John.

„Lincoln Highway” urzeka stylem i ekspresją, to żywy portret dorastania w latach 50. Billy, zafascynowany opowieściami o bohaterach antycznej Grecji skradnie serce czytelników. Nie zabraknie też osobliwych, choć tragicznych bohaterów, antagonistów i urzekających nawiązań do klasyki (postać Ulissesa). Uwielbiam nastrój, który melancholijnie może zanurzyć się czytelnik, doświadczyć z bohaterami straty, pragnienia miłości, czy pogodzenia się z przeszłością.

Andrzej Wardziak „Słoneczny”



Sławek Szatkowski, czterdziestoletni rozwiedziony programista, rusza z Warszawy do Pragi, by odwiedzić ciężko chorego ojca. Jego podróż rozpoczyna się w ciemnościach, zimnie i ciszy na niemal opustoszałym dworcu. Wczesna pora, stare wagony, długie korytarze i nieuprzejma kelnerka w warsie nie poprawiają mu nastroju. W przedziale, gdzie wkrótce daje o sobie znać zmęczenie, dręczą go dziwne sny, wracają przykre wspomnienia. Aby je odegnać, rozpoczyna wędrówkę między wagonami, obserwując innych pasażerów.

Gdy zaczyna nawiązywać z nimi kontakt, sprawy przybierają nieoczekiwany obrót. Każda upływająca minuta, każdy przejechany kilometr, precyzyjnie odmierzane monotonnym stukotem kół pędzącego w mroku pociągu, przybliżają Sławka do odkrycia upiornej tajemnicy, której korzenie tkwią w bolesnym wydarzeniu z przeszłości.

Agatha Christie „Morderstwo w Orient Expressie”



Agatha Christie znana jest z kreatywności, która towarzyszy tworzonym przez nią intrygom kryminalnym, a książka „Morderstwo w Orient Expressie” uznana została za jedną z najważniejszych spraw prowadzonych przez znanego detektywa, Herkulesa Poirota.

Kultowy już detektyw wybiera się w podróż z Syberii na zachód do Europy luksusowym pociągiem sypialnym z 13 innymi pasażerami. Gdy pociąg staje w górach Syberii, w środku nocy dochodzi do morderstwa. Od razu widać, że jeden z pasażerów popełnił przestępstwo, ponieważ nikt przy takich warunkach pogodowych i miejscu nie mógł wsiąść do pociągu, ani z niego nie wysiąść. Każdy z pasażerów ma jednak na tę noc niedpoważalne alibi.

„Morderstwo w Orient Expressie” posiada wszystkie składniki potrzebne do szybkiej i niezapomnianej lektury: klimatyczne otoczenie, tajemnicza zbrodnia, wyizolowani pasażerowie pełni charyzmy i nieoczywistości. „Królowa tajemnic” i tym razem nie zawiedzie swoich czytelników!

Christina Baker-Kline „Sieroce pociągi”



Na początku XX wieku, tysiące samotnych dzieci wywożono „sierocymi pociągami” z głodującego Nowego Jorku na farmy Środkowego Zachodu USA. Vivian była jednym z nich. Kobieta próbowała wymazać z pamięci trudne lata, jednak kufry na strychu przechowały świadectwa jej przeszłości.

Główna bohaterka wyemigrowała z Irlandii wraz z rodziną jako młoda dziewczyna. W wieku dziewięciu lat jej rodzina zginęła w pożarze kamienicy. Ona wraz z setkami innych sierot została wsadzona do pociągu jadącego do Minnesoty, mając nadzieję, że znajdą się ludzie gotowi ją zaadoptować. Międzyczasie poznaje Molly, Indiankę, a dzięki rozwijającej się przyjaźni oboje dowiadują się więcej o przetrwaniu i drugiej szansie.

Jestem ciekawa, jaką książkę wy zabierzecie na wakacje? Macie takie książki, do których regularnie wracacie?

O autorce

Jestem nałogową czytelniczką wszystkiego, co wpadnie mi w ręce, dlatego zainwestuję w urządzenie zatrzymujące czas. Zajmuję się promocją i upowszechnianiem literatury pod marką "opowiemci", zrzeszającą wokół siebie miłośników książek. Jako twórczyni plebiscytu "opowiemci", honoruję twórców oraz kibicuję osobom i organizacjom, które dzielą się swoją literacką pasją w sieci. Współorganizatorka wydarzenia kulturalnego w Katowicach Blog Book Meeting i współautorka e-booka "#instabezściemy

