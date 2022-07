Wysłuchane w tym miesiącu – polecane książki i audiobooki!

Wakacje rządzą się swoimi prawami. Może w takim razie zamiast ciężkiej książki warto sięgnąć po dobrego audiobooka? Polecamy najciekawsze książki i słuchowiska.

Wakacje rządzą się swoimi prawami…, które polegają na tym, że nie ma żadnych zasad! Czytamy to, na co mamy ochotę, przeglądamy nasze biblioteczki w poszukiwaniu powieści, które od dawna leżą na naszych półkach nieprzeczytane. Dla mnie urlop to doskonały moment, by sięgać po audiobooki, słuchowiska i podcasty. Korzystajcie z tych polecajek bez ograniczeń i pamiętajcie, że książka idealnie pasuje do gorącego, nadmorskiego piasku i szumu górskich drzew! Niech wam wszędzie towarzyszy 😊

„Anima” autorski audio serial do wysłuchania w serwisie Audioteka



Najnowsza superprodukcja Audioteki to niepokojąca, mroczna opowieść o sile tego, czego nie widzimy, a czego boimy się najbardziej.

W rolach głównych posłuchamy Łukasza Simlata, Barbarę Kurzaj, Filipa Pławiaka czy Antoniego Pawlickiego. Dodatkowo zachwyci nas oryginalna muzyka skomponowana specjalnie na potrzeby audiobooka.

Superprodukcja powstała w wyniku współpracy Kingi Krzemińskiej, scenarzystki i tłumaczki oraz Krzysztofa Komandera, pisarza i producenta. Na komendę w małym miasteczku przychodzi lokalny listonosz, chcąc zgłosić zniknięcie dwudziestu pięciu mieszkańców z pobliskiej wsi leżącej paręnaście kilometrów za otaczającym ją lasem. Aspirant, Jan Willer, początkowo nie wierzy w opowieść listonosza, jednak z czasem okazuje się, że faktycznie – domy stoją puste, a po mieszkańcach nie ma ani śladu.

Zdecydowanie warto odsłuchać tę superprodukcję, jak i sięgnąć po dalszy ciąg historii zaginionych mieszkańców małej osady na Podlasiu.

Paula McLain „Gdy gwiazdy ciemnieją”



Anna Hart to detektyw specjalizująca się w sprawach zaginionych dzieci. Prywatnie uciekająca przed swoją przeszłością, zmagająca się z poczuciem odrzucenia zmuszona będzie stawić czoło zaginięciu nastolatki, które przypomni jej podobną sprawę sprzed lat.

Podobały mi się fragmenty opisujące refleksje głównej bohaterki nad swoim własnym życiem, dzieciństwem i wstrząsającym śledztwie, które boleśnie konfrontuje Annę i zmusi bohaterkę do zaufania swojej intuicji, kiedy inne metody zawiodą. Jako że jestem ogromną fanką thrillerów psychologicznych, których akcja toczy się na początku lat dziewięćdziesiątych, mroczna powieść „Gdy gwiazdy ciemnieją” jest dla mnie strzałem w dziesiątkę. Wielowarstwowe tajemnice przeplatają się z bolesnymi doświadczeniami z przeszłości, a wszystko to odbywa się w gęstniejącej atmosferze, gdzie przede wszystkim liczy się czas.

Paula McLain z niezwykłą starannością dobiera słowa, by czytelnik z jednej strony czuł dyskomfort, z drugiej mógł wyruszyć na poszukiwanie seryjnego mordercy wraz z bohaterką, zaglądał w tym śledztwie jej przez ramię i spędzał z nią czas w mrocznym lesie. Liryzm autorki zachwyca, niektóre fragmenty zostały wręcz stworzone do ich podkreślania i pochylenia się nad ich sensem.

Paula McLain wyciąga trupy z szafy bazując na sprawach związanych z uprowadzeniami, często głośno i medialny, niezwykle dramatycznych. To dodaje powieści surowego realizmu, w którym napięcie nie pozwala odłożyć powieści nawet na moment.

Klaudia Duszyńska „Leśniczanka”



Joanna to sympatyczna i pogodna kobieta, która mimo przeciwności losu, potrafi odnaleźć w sobie siłę do podążania za swoimi marzeniami. Poznaliśmy ją powieści „Beskidzki Anioł”, w której podziwialiśmy jej wrażliwość na potrzeby i krzywdę innych osób. W najnowszej powieści Klaudii Duszyńskiej śledzimy jej dalsze losy, w których z rodzinnego Krakowa przenosi się do urokliwego Torunia. Tutaj na nowo spróbuje stanąć na nogi, mimo śmierci ojca i rozstania z ukochanym. Nie wie jednak, że los ma co do niej niezwykłe plany…

Joanna to nie jedyna bohaterka, której losy będziemy śledzić w powieści „Leśniczanka”. Ida to młoda, dwudziestotrzyletnia studentka psychologii, mieszkająca w urokliwej leśniczówce. Decyduje się ona zostać wolontariuszką w ośrodku rehabilitacji dla dzikich zwierząt. Kobieta będzie musiała zmierzyć się z trudnymi doświadczeniami i lokalnymi kłusownikami, którzy uprawiają nielegalne praktyki polując na leśne zwierzęta.

Losy kobiet splotą się w niezwykłych, choć dla obu kobiet trudnych okolicznościach. Klaudia Duszyńska z ogromną wrażliwością tworzy bohaterki, które często zmagają się z niełatwą przeszłością i noszą w sobie wiele ran. Poświęca im czas, dba o nie, by na końcu pozwolić im rozwinąć skrzydła. „Leśniczanka” to bardzo wrażliwa i delikatna historia.

Jo Nesbo „Karaluchy”, Audioteka



W domu publicznym w stolicy Tajlandii znaleziono ciało norweskiego ambasadora. W Oslo pospiesznie tworzony jest plan uniknięcia skandalu. Policjant Harry Hole wsiada do samolotu skacowany z zastrzykami witaminy B12 i wkrótce zaczyna krążyć po zaułkach Bangkoku: wśród świątyń, palarni opium, dziecięcych prostytutek i barów go-go. Odkrywa, że w tej sprawie chodzi o coś więcej niż o morderstwo: za ścianami pełza coś, co nie znosi dziennego światła…

Specjalnie skomponowana muzyka przez zespół Pink Freud oraz Natalię Przybysz, Borys Szyc w roli Hary’ego Hole’a, Danuta Stenka jako Hilde Molnes, Magdalena Cielecka – Tonje Wiig oraz Bogusław Linda, Robert Więckiewicz – Alte Molnes czy Izabela Kuna jako pozostali lektorzy.

Absolutny must have, a raczej must listen! Ponad 11 godzin spektaklu głosów i dźwięków Tajlandii, które zachwycają i sprawiają, że audiobooki już nigdy nie będą takie same 🙂

Joan Samson „Aukcjoner”



Do niewielkiego, spokojnego miasteczka Harlowe w New Hampshire, w którym od pokoleń życie toczy się w niezmiennym rytmie, przeprowadza się Perly Dunsmore – ujmujący, nieszkodliwy wariat, jak mawiają o nim mieszkańcy. Wkrótce Perly zaczyna odgrywać w małej społeczności coraz większą rolę. Początkowo wszyscy są zachwyceni aukcjonerem, dzięki niemu bowiem pozbywają się starych, nikomu niepotrzebnych gratów zalegających strychy i szopy, a zyski z prowadzonych przez niego licytacji zasilają miejskie instytucje. Okazuje się jednak, że Dunsmore nie zamierza poprzestać na dobrowolnych datkach. Terroryzuje rodzinę Johna Moore’a oraz innych sąsiadów, zmieniając ich egzystencję w koszmar: stopniowo przejmuje majątki, wolność, dusze, a także... życie.

Jedna z najważniejszych powieści grozy lat siedemdziesiątych XX wieku ujmuje przede wszystkim powoli narastającą atmosferą wszechobecnego strachu, jaki odczuwają bohaterowie. To wielkie zło w małym miasteczku – czyli coś, co wielbiciele starych horrorów lubią najbardziej. „Aukcjoner”, powieść Joan Samson z 1976 roku, nigdy wcześniej nie była wydana w Polsce, a właśnie ta historia zainspirowała Stephena Kinga do napisania „Sklepiku z marzeniami”.

Jaką książkę spakujesz na urlop?

Jestem nałogową czytelniczką wszystkiego, co wpadnie mi w ręce, dlatego zainwestuję w urządzenie zatrzymujące czas. Zajmuję się promocją i upowszechnianiem literatury pod marką "opowiemci", zrzeszającą wokół siebie miłośników książek. Jako twórczyni plebiscytu "opowiemci", honoruję twórców oraz kibicuję osobom i organizacjom, które dzielą się swoją literacką pasją w sieci. Współorganizatorka wydarzenia kulturalnego w Katowicach Blog Book Meeting i współautorka e-booka "#instabezściemy

