Thermaltake W1 Wireless - bezprzewodowa klawiatura mechaniczna dla graczy

Thermaltake W1 Wireless to nowa klawiatura mechaniczna, która z komputerem może łączyć się bezprzewodowo za pomocą Bluetooth lub 2,4 GHz. W obu przypadkach zachwyca czas działania na jednym ładowaniu.

W1 Wireless to nowa klawiatura mechaniczna w ofercie firmy Thermaltake. Głównym wyróżnikiem tego modelu jest fakt, że można on działać bezprzewodowo, łącząc się z komputerem lub innymi urządzeniami za pośrednictwem Bluetooth lub sygnału radiowego na częstotliwości 2,4 GHz. W tym drugim przypadku akumulator wytrzymuje do 1,5 miesiąca ciągłej pracy. Przy Bluetooth wynik ten jeszcze się poprawia i dobija do 2,5 miesiąca, ale to między innymi dlatego, że częstotliwość raportowania spada z 1000 do 125 Hz.

Klawiaturę można kupić w wersji z przełącznikami mechanicznymi Cherry MX Blue lub Red. W obu przypadkach producent deklaruje żywotność na poziomie 50 mln aktywacji. Niebieskie przełączniki uchodzą za bardzo głośne i mają bardzo wyczuwalny punkt aktywacji. Sprawdzają się najlepiej w przypadku osób, które dużo piszą. Z kolei czerwonej przełączniki są liniowe i zdecydowanie cichsze. To najczęstszy wybór wśród graczy.

Thermaltake W1 Wireless to klawiatura pełnowymiarowa z sekcją numeryczną oraz klawiszami multimedialnymi. Wyposażona jest w specjalne pokrętło do regulacji głośności. Można ją połączyć jednocześnie z trzema urządzeniami Bluetooth i przełączać się między innymi za pośrednictwem kombinacji klawiszy Fn+1-3. Klawiatura pojawiła się już na oficjalnej stronie producenta, ale na razie nie znamy jej ceny. Prawdopodobnie nie będzie jednak tania.

Źródło tekstu: wccftech