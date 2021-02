GeForce RTX 3060 - poznaliśmy dokładną datę premiery nowej karty

NVIDIA na początku stycznia oficjalnie zapowiedziała kartę graficzną GeForce RTX 3060 z 12 GB pamięci VRAM. Zieloni poinformowali wtedy, że ta zadebiutuje pod koniec lutego, ale nie podali dokładnej daty. Teraz znamy już dzień, w którym RTX 3060 trafi do sprzedaży.

NVIDIA GeForce RTX 3060 to nowa karta graficzna, skierowana do graczy z nieco mniejszym budżetem. Została oficjalnie zapowiedziana na początku stycznia, na konferencji z okazji targów CES 2021. Chociaż NVIDIA wyjawiła specyfikację tego modelu, to nie poznaliśmy dokładnej daty premiery. Zieloni ograniczyli się do stwierdzenia, że ta nastąpi pod koniec lutego. Dzisiaj zasłona milczenia została zdjęta i już wiemy, kiedy RTX 3060 trafi do sprzedaży.

Zobacz: Karta Galax GeForce RTX 3090 HOF pobiła 16 rekordów świata

GeForce RTX 3060 pojawi się na sklepowych półkach dokładnie 25 lutego w sugerowanych cenach zaczynających się od 329 dolarów (w Polsce 1550 złotych). Jednak biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku, nie ma co oczekiwać, że komukolwiek uda się kupić jakikolwiek egzemplarz właśnie w takiej cenie. Za podstawowe modele referencyjne należy spodziewać się ceny o przynajmniej kilkadziesiąt procent wyższych.

Jeśli chodzi o specyfikację, to model GeForce RTX 3060 wyposażony jest w 28 bloków obliczeniowych, co daje 3584 jednostek CUDA, 112 TMU oraz 25 rdzeni RT, odpowiedzialnych za obliczenia związane z Ray Tracingiem. Całość uzupełnia 12 GB pamięci GDDR6 na 192-bitowej magistrali danych. To przekłada się na przepustowość na poziomie 360 GB/s. TDP karty wynosi 170 W. Pod względem wydajności RTX 3060 powinien plasować się gdzieś w okolicach RTX 2060 Super.

Zobacz: Laptopy znikną ze sklepów? Chińczycy budują z nich koparki kryptowalut

Zobacz: GeForce Now teraz także na Macach z procesorami Apple M1

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: wccftech