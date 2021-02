Karta Galax GeForce RTX 3090 HOF pobiła 16 rekordów świata

Ekstremalnie szybka karta graficzna Galax GeForce RTX 3090 HOF trafiła do dwóch overclockerów, którzy podkręcili ją do 3,0 GHz i pobili aż 16 światowych rekordów.

Firma Galax dopiero co zaprezentowała karty graficznej RTX 30 z serii HOF (Hall of Fame), a model GeForce RTX 3090 HOF już pobił kilkanaście światowych rekordów. To zasługa dwóch overclockerów - OGS z HwBox Hellas OC Team oraz Raufa z Alza OC, którzy podnieśli zegar karty aż do poziomi 3,0 GHz. Dla porównania RTX 2080 Ti osiągnął podobne taktowanie dopiero 2 lata po rynkowym debiucie.

OGS podkręcił kartę do poziomi 2805 MHz w Boost, co przełożyło się na realny zegar 3015 MHz według GPU-Z. Osiągnął to za pomocą GPUPI w wersji 3.2 1B. Z kolei Rauf podniósł zegar do 2795 MHz, co dało równe 3000 MHz według wskazań GPU-Z. On z kolei wykorzystał GPUPI w wersji 3.3. Obaj, co oczywiste, do chłodzenia wykorzystali ciekły azot, który w tego typu zadaniach jest najefektywniejszy.

Czemu akurat na tej karcie udało się osiągnąć tak dobre wyniki? Między innymi dlatego, że jest ona wyposażona w potężną, aż 26-fazową sekcję zasilania w systemie 14+8+4, a do działania wymaga podpięcia trzech 8-pinowych wtyczek zasilania. Nie bez znaczenia jest też system chłodzenia z trzema wentylatorami, komorą parową i sześcioma ciepłowodami o średnicy 8 mm każdy. Cena karty nie jest jeszcze znana.

