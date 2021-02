GeForce NOW już dostępne w przeglądarce. Wystarczy Chrome

Usługa GeForce Now, czyli możliwość graniach w chmurze, właśnie została udostępniona na przeglądarce internetowej. Wystarczy tylko zainstalować Chrome'a.

Usługa GeForce NOW na komputerach z systemem Windows była do tej pory dostępna tylko za sprawą dedykowanej aplikacji, a na macOS w przeglądarce Safari. Teraz, na obu platformach, można ją uruchomić również w przeglądarce Chrome. Funkcja została dodana w najnowszej aktualizacji GeForce NOW, oznaczonej jako 2.0.27.

NVIDIA GeForce NOW w przeglądarce Chrome

NVIDIA dodała możliwość uruchomienia gier w ramach GeForce NOW również na przeglądarce Chrome na systemach Windows oraz macOS (Chrome OS był obsługiwany już wcześniej). Co ważne, na ten moment oficjalnie wspierana jest tylko i wyłącznie przeglądarka Google (oraz Safari na urządzeniach Apple). Jednocześnie NVIDIA twierdzi, że w przypadku korzystania z innych programów usługa również może działać, ale po prostu nie jest wspierana. Oznacza to, że w przypadku problemów dział techniczny prawdopodobnie nie będzie w stanie nam pomóc.

Na tym nowości w GeForce NOW się nie kończą. Przy okazji dodania obsługi przeglądarki Chrome NVIDIA zadbała o kilka dodatkowych aspektów, które mają ułatwić korzystanie z usługi. To między innymi możliwość tworzenia skrótów do gier na pulpicie komputera, a także zakładek w samej przeglądarce. Poza tym streaming gier został wzbogacony o możliwość wysyłania znajomym linków bezpośrednio do danych tytułów. Warto również wspomnieć, że od teraz GeForce NOW jest też obsługiwane przez komputery Apple z układem M1.

