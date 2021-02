Laptopy znikną ze sklepów? Chińczycy budują z nich koparki kryptowalut

W obliczu osiągającego rekordowe wartości kursu Ethereum i ciągłych problemów z dostępnością wydajnych kart graficznych chińscy kopacze kryptowalut zaczęli budować koparki z wykorzystaniem gamingowych laptopów.

Trwający aktualnie kolejny już boom na kryptowaluty mocno odbił się na dostępności komputerowych podzespołów, w szczególności kart graficznych. Zarówno modele oparte o układy Nvidia GeForce RTX 3000, jak i AMD Radeon RX 6000 znikają ze sklepów jeszcze zanim się na nich pojawią. I to całkiem dosłownie - kopacze kryptowalut często wykupują je całymi partiami bezpośrednio u producentów. Jako że zazwyczaj są oni gotowi zapłacić o ok. 30 procent więcej od dystrybutorów, to wspomnianym już producentom ten układ bynajmniej nie przeszkadza.

Ale nawet samym kopaczom coraz trudniej zdobyć karty graficzne, w związku z czym część z nich sięgnęła po radykalne środki i zaczęła budować swoje koparki w oparciu o gamingowe laptopy. Do niedawna takie rozwiązanie było kompletnie nieopłacalne, ale okazuje się, że sytuacja mocno się zmieniła wraz z debiutem mobilnych GeForce'ów RTX 3000. W Chinach laptopy wyposażone w nowe układy Nvidii są aktualnie wykupowane na masową skalę, a w Internecie bez problemu można trafić na zdjęcia zbudowanych z ich pomocą koparek.

Czy gamingowe laptopy podrożeją?

Sytuacja ta powinna zmartwić graczy. Nie jest to pierwszy raz, kiedy ze względu na hossę na kryptowalutach obserwujemy problemy z dostępnością kart graficznych, jednak dotychczas sytuacje takie nie wpływały znacząco na ceny gamingowych laptopów. Dzięki temu stanowiły one sensowną alternatywę - także cenową - dla graczy, którzy u szczytu boomu chcieli wyposażyć się w nowy sprzęt do grania. Niestety nowy trend w Chinach i w tym segmencie może w czasie doprowadzić do problemów z dostępnością sprzętu. Na razie jednak trudno ocenić, jak będzie wyglądała skala tego problemu. Tak czy inaczej jeśli ktoś miał w planach kupno nowego laptopa do gier - wydaje się, że to dobry moment, by wcielić go w życie.

