GeForce Now teraz także na Macach z procesorami Apple M1

Usługa GeForce Now trafiła na kolejne urządzenia - od teraz ze streamingu gier mogą skorzystać użytkownicy komputerów Mac z procesorami Apple M1.

Nowe Maci z procesorami M1 to potężne maszyny do pracy, ale jeśli chcemy na nich pograć... cóż, nie mamy wielu opcji. Sytuację ratuje jednak Nvidia, która udostępniła na nowych komputerach Apple swoją usługę GeForce Now, pozwalającą na streaming zakupionych przez nas gier z potężnych serwerów producenta.

GeForce Now dla komputerów Mac z procesorami M1 wykorzystuje do swojego działania emulator Rosetta 2. W teorii oznacza to niższą wydajność niż w przypadku aplikacji natywnych, jednak w tym przypadku nie powinno to mieć większego znaczenia - streaming po stronie użytkownika nie wymaga szczególnie dużo mocy obliczeniowej, więc wszystko powinno działać jak należy.

Warto przypomnieć, że debiut GeForce Now na komputerach Mac nastąpił raptem kilka dni po udostępnieniu przez Nvidię wersji beta swojej usługi dostępnej w przeglądarce Google Chrome. Dzięki temu gracze chcący pograć w swoje ulubione tytuły mają jeszcze więcej opcji, z których mogą skorzystać.

Źródło tekstu: CNET