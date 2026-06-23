TerraMaster F4-425 Pro wreszcie w sprzedaży. NAS z OpenClaw

Porozmawiaj ze swoim serwerem. TerraMaster F4-425 Pro już w sprzedaży

Pod maską najnowszego modelu F4-425 Pro kryje się wydajny, 8-rdzeniowy procesor Intel N350 o taktowaniu w trybie Turbo sięgającym 3,9 GHz. W połączeniu z pamięcią RAM DDR5 (dostępną w wariantach 8 GB lub 16 GB, z możliwością rozbudowy aż do 32 GB), urządzenie gwarantuje błyskawiczną reakcję na każde zadanie i przyjemny zapas mocy na lata eksploatacji.

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Aż 3 sloty na dyski M.2 NVMe (wejdą z radiatorami)

Dla twórców wideo i fotografów przepustowość sieci to absolutny priorytet. F4-425 Pro został wyposażony w podwójne porty sieciowe 5GbE, dzięki którym osiąga zachwycającą przepustowość liniową rzędu 1010 MB/s. Prędkość ta pozwala na płynną, natywną edycję wideo w jakości 4K, a nawet 8K, bezpośrednio z dysków serwera (bez konieczności tworzenia tzw. plików proxy).

Dwa 5-gigowe złącza Ethernet i 3 złącza USB 3.2 10 Gbps, a do tego HDMI

Dodatkowo NAS wspiera sprzętowe transkodowanie wideo 4K w 60 klatkach na sekundę, z natywną obsługą Plex, Emby i Jellyfin — platform pozwalających na zrobienie sobie w domu prywatnego Netfliksa z własnych plików, czy tych konsumowanych w ramach ustawowego „dozwolonego użytku”.

TOS 7 to nie tylko lifting interfejsu

Prawdziwą rewolucją w propozycji TerraMaster jest najnowszy system operacyjny TOS 7. Jest to pierwsze na świecie oprogramowanie NAS, które natywnie korzysta ze sztucznej inteligencji. Wbudowany agent AI OpenClaw działa niczym prywatny asystent do zarządzania biblioteką multimediów.

Automatycznie analizuje on osie czasu, inteligentnie rozpoznaje i grupuje twarze na fotografiach oraz sprawnie identyfikuje i usuwa duplikaty. Co najważniejsze – cały proces AI odbywa się w pełni lokalnie na urządzeniu, dzięki czemu prywatne zbiory nigdy nie trafiają do chmury i zachowują 100% prywatności. Co przy tym ważne, OpenClaw pozwala na swobodną rozmowę głosową, niczym z ChatGPT czy Gemini, z użyciem naturalnego języka, co dodatkowo skraca dystans między specjalistycznym sprzętem a użytkownikiem.

OpenClaw dostępny był dziś wciąż w wersji beta - niezalecane jest używanie go na danych krytycznych

Cichy i pojemny

Producent zadbał również o świetne zaplecze interfejsów. Serwer oferuje m.in. wyjście wideo HDMI oraz trzy superszybkie porty USB 3.2 Typu A o przepustowości 10 Gbps, które umożliwiają ekspresowy transfer danych z nośników zewnętrznych.

Wnętrze obudowy jest doskonale wentylowane

Obudowa mieści 4 dyski twarde 2,5 lub 3,5 cala (do 32 TB na jednostkę) oraz dodatkowo aż 3 dyski SSD M.2 NVME do 8 TB każdy. Daje to dostęp do nawet 152 GB przestrzeni, przy czym macierz TRAID pozwala na proste dodawanie kolejnych dysków do już istniejącej konfiguracji.

Aluminiowa obudowa to większa trwałość i jeszcze lepsze odprowadzanie ciepła

Podobnie jak testowany przez nas w zeszłym roku TerraMaster F4-424 Max, nowy model to właściwie jeden wielki, niskoobrotowy wentylator, dzięki czemu w trybie czuwania hałas nie przekracza 29,9 dB (procesor konsumuje zaledwie 7 W mocy). Tym razem na stabilność temperaturową składa się dodatkowo obudowa wykonana z aluminium zamiast dotychczasowych tworzyw sztucznych.