Koniec z zacinającym się AI w telefonie. Samsung pokazał pamięć UFS 5.0

Przełomowa prędkość UFS 5.0

Nowy standard Universal Flash Storage 5.0 (UFS 5.0) to potężny skok wydajnościowy. Pamięć osiąga zawrotną przepustowość i prędkość odczytu na poziomie 10,8 GB/s. Oznacza to ponad dwukrotne przyspieszenie względem poprzedniej generacji, czyli popularnego standardu UFS 4.1. Prędkość zapisu sekwencyjnego wynosi z kolei 9,5 GB/s.

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Tak wyśrubowane parametry nie są jedynie sztuką dla sztuki. Samsung celuje przede wszystkim w sprawną obsługę lokalnej sztucznej inteligencji (on-device AI). Uruchamianie dużych modeli językowych (LLM) bezpośrednio na smartfonie stanie się teraz całkowicie płynne. Czas reakcji urządzenia drastycznie spadnie, eliminując długie i irytujące opóźnienia.

Mniej prądu, więcej miejsca

Szybkość to jednak tylko jedna strona medalu. Inżynierom Samsunga udało się również zmniejszyć zużycie energii o ponad 40 procent. Zastosowano w tym celu nowatorskie technologie kontroli napięcia i inteligentnego taktowania zegara. Dzięki temu transfer ogromnych paczek danych znacznie mniej obciąży baterię. Przełoży się to na dłuższy czas pracy smartfonów z dala od ładowarki.

Zmalały również fizyczne gabaryty samej kości pamięci. Nowy moduł ma wymiary 7,5 x 13 x 0,9 mm. Jest tym samym o blisko 17 procent mniejszy od swojego poprzednika. Dla producentów sprzętu oznacza to po prostu więcej cennego miejsca wewnątrz obudowy. Ten niewielki rozmiar docenią na pewno projektanci gogli rozszerzonej rzeczywistości (XR) oraz inteligentnych zegarków z zaawansowanymi funkcjami.

Kiedy trafi do sklepów?

Samsung traktuje obecnie nośniki danych jako absolutny fundament dla rozwoju AI. Masowa produkcja układów UFS 5.0 rozpocznie się już w czwartym kwartale tego roku. Na rynek trafią warianty o różnej pojemności, sięgającej w najbardziej zaawansowanych wersjach 1 terabajta (TB).