Problemy ze snem? W x-kom czeka rozwiązanie i jest o 220 zł tańsze
Problemy z zasypianiem to coraz powszechniejszy problem w dzisiejszym świecie. I o ile sam potrafię zasnąć nawet w jadącym aucie — oczywiście na fotelu pasażera, tak są ludzie, dla których najmiększa poduszka i najwygodniejszy materac nie są żadną pomocą i potrafią godzinami przekładać się z boku na bok.
I właśnie z myślą o takich osobach, chociaż nie tylko, powstały słuchawki soundcore Sleep A20. Te pełnią kilka funkcji: pozwalają na analizę snu, dzięki wbudowanym czujnikom. Dodatkowo eliminują hałasy, działając jak klasyczne zatyczki do uszu oraz pozwalają na emitowanie dźwięków ułatwiających zasypanie. A dzięki płaskiej konstrukcji nie przeszkadzają nawet w spaniu na boku. Czy jest to więc remedium na problemy z zasypianiem? Tu polecam zapoznać się z recenzją Mieszka, który przetestował nowszy model, w którym dodano ANC.
soundcore Sleep A20 nie tylko dla ludzi z problemem
Słuchawki te przypadną do gustu także tym, którzy lubią czegoś słuchać przed snem, lub zasypiać przy podcaście/muzyce. Klasyczne słuchawki są uciążliwe przy przewracaniu się na bok, a te nie będą stanowiły problemu.
soundcore Sleep A20 standardowo są wycenione na 569 zł w sklepie x-kom. Jednak dziś możecie je kupić za jedyne 349 zł, czyli aż 220 zł taniej. Oferują one wyjątkowo mocne baterie jak na tak małe słuchawki. Mowa tu o 14 godzinach pracy na pojedynczym ładowaniu, a etui wydłuża ten czas dodatkowo do 80 godzin. Dodatkowo mają one dedykowaną aplikację do funkcji związanych ze snem oraz funkcję znajdź, dzięki czemu mogą działać jak lokalizator.