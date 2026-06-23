Problemy ze snem? W x-kom czeka rozwiązanie i jest o 220 zł tańsze

I właśnie z myślą o takich osobach, chociaż nie tylko, powstały słuchawki soundcore Sleep A20. Te pełnią kilka funkcji: pozwalają na analizę snu, dzięki wbudowanym czujnikom. Dodatkowo eliminują hałasy, działając jak klasyczne zatyczki do uszu oraz pozwalają na emitowanie dźwięków ułatwiających zasypanie. A dzięki płaskiej konstrukcji nie przeszkadzają nawet w spaniu na boku. Czy jest to więc remedium na problemy z zasypianiem? Tu polecam zapoznać się z recenzją Mieszka, który przetestował nowszy model, w którym dodano ANC.

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soundcore Sleep A20 nie tylko dla ludzi z problemem

Słuchawki te przypadną do gustu także tym, którzy lubią czegoś słuchać przed snem, lub zasypiać przy podcaście/muzyce. Klasyczne słuchawki są uciążliwe przy przewracaniu się na bok, a te nie będą stanowiły problemu.