Ten gadżet jest wręcz niezbędny dla użytkowników iPhone, a dziś kupisz go za 25 zł

Sprzęt

Jeśli jest coś, czego szczerze zazdroszczę użytkownikom iPhone, to jest to MagSafe. Możliwość podłączenia powerbanka do plecków urządzenia tak, jakby był on zwykłym etui, jest wręcz fenomenalna. Zero kabli, zero układania smartfona z QI z powerbankiem w kieszeni tak, żeby się ładował. Ot, łączy się obydwa urządzenia magnetycznie i o nic nie martwi.