Ten ergonomiczny fotel pozwoli wytchnąć Twoim plecom przy pracy, nauce, czy graniu, a dziś kupisz go znacznie taniej

GENESIS Nitro 550 G2

Fotel ten jest dedykowany osobom od 160 do 195 cm wzrostu, które ważą do 150 kg. Mamy więc bardzo szeroki zakres użytkowy. Elementy takie jak poduszki w odcinku lędźwiowym i szyjnym są regulowane i wyjmowane, co pozwala na uzyskanie wyższego komfortu niezależnie od naszego wzrostu, czy sylwetki. Regulacji wysokości podlegają także podłokietniki i sama wysokość siedziska. To zostało wykonane z antyodkształceniowej pianki, która ma zapewnić wiele lat funkcjonowania fotela bez wgnieceń. Całość jest natomiast wykończona nylonowym, oddychającym materiałem, dzięki któremu nawet w lato możemy liczyć na przewiew. A wszystko to za jedyne 549 zł.