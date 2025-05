Ten 65-calowy telewizor od LG łączy QLED z miniLED i dorzuca coś ekstra, a dziś jest śmiesznie tani

Mowa tu o LG 65QNED91T6A . Pod tą nazwą czai się prawdziwy potwór, którego 65-calowa matryca 4K jest istnym dziełem sztuki inżynierskiej. Mowa tu bowiem o panelu QNED . Czym on jest? Otóż to panel LCD, który podobnie jak QLED-y ma warstwę kropek kwantowych , która znacznie podbija paletę dostępnych barw. Dodatkowo znajdziemy tu także warstwę filtrów NanoCell , która eliminuje niechciane długości fal świetlnych, przez co wyświetlane kolory są jeszcze lepsze. Całość natomiast jest podświetlana za pomocą wielostrefowej technologii miniLED . Mamy więc kontrast na znacznie wyższym poziomie, niż w standardowych ekranach QLED. A wszystko to z obsługą licznych technologii HDR i odświeżaniem 120 Hz . A to wszystko za 3999 zł .

LG 65QNED91T6A

I to wciąż nie jest koniec Zastosowany układ α8 AI Processor 4K sprawia, że treści o niższej rozdzielczości są skalowane do 4K. 40-watowe głośniki w systemie 2.2 sprawiają, że nie tylko obraz, ale i dźwięk w telewizorze są przyjemne. Dodatkowo całość działa pod kontrolą webOS, co daje nam szeroki dostęp do serwisów do strumieniowania muzyki. A wszystko to za jedyne 3999 zł.