Synology prezentuje przystępny cenowo, 4-zatokowy NAS

Magazynujesz duże ilości danych? Chcesz wygodnie udostępniać pliki rodzinie lub współpracownikom? Świetnie się składa! Synology pokazał nowy, 4-zatokowy NAS.

Płyty CD i DVD już dawno odeszły do lamusa - ich pojemność jest na aktualne standardy śmiesznie niska, a komfort używania pozostawia wiele do życzenia. Gdzieś jednak trzeba magazynować kopie danych czy po prostu filmy i zdjęcia z wakacji. Nie wspominając o firmach i wewnętrznej wymianie danych.

Synology DiskStation DS423 wyceniono na 2059 złotych

Tutaj z pomocą przychodzą urządzenia NAS, czyli niewielkie serwery mogą pomieścić od jednego do nawet kilkunastu HDD lub SSD. Całość z dostępem przez sieć z poziomu telefonu, komputera czy nawet telewizora. A tak się składa, że jeden z wiodących producentów - Synology - pokazał nowy, przystępny cenowo model.

Synology DiskStation DS423 to NAS o wymiarach 168 x 184 x 230 milimetrów i wadze 2,21 kilograma. Znalazło się tutaj miejsce na cztery nośniki danych 3,5" lub 2,5". Sercem urządzenia jest 4-rdzeniowy procesor Realtek RTD1619B pracujący z taktowaniem do 1,7 GHz oraz 2 GB pamięci RAM typu DDR4.

Prócz tego użytkownik ma do dyspozycji dwa porty USB 3.2 Gen 1 oraz dwa RJ-45, niestety oba tylko 1-gigabitowe. Wnętrze jest chłodzone przez dwa wentylatory 80-milimetrowe o deklarowanej kulturze pracy do 20,6 dB(A). Pobór mocy ma zaś wynosić do 5 W w spoczynku i do 32,4 W pod obciążeniem.

Obsługiwane systemy plików to Btrfs, EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+ i exFAT. Oczywiście nie zabrakło wsparcia dla macierzy Synology Hybrid RAID, RAID 0, 1, 5, 6 i 10 oraz JBOD.

Synology DiskStation DS423 trafił już do pierwszych sklepów. Sugerowana cena za wersję bez dysków to 369 dolarów. Co po aktualnym kursie USD i po uwzględnieniu podatku VAT daje nam około 2059 złotych.

Zobacz: Wybrane Radeony RX 7900 XTX mają sporą wadę

Zobacz: Crucial Pro to nowa seria pamięci RAM DDR4 i DDR5

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Synology

Źródło tekstu: oprac. własne