Crucial Pro to nowa seria pamięci RAM DDR4 i DDR5

Crucial zapowiedział nowe moduły RAM z serii Pro. Do sklepów trafią zarówno rozwiązania w standardzie DDR4, jak i DDR5. Na tym plusy się jednak kończą.

Na rynku pamięci RAM dostępny jest ogrom różnych producentów i marek, a w sklepach znajdziemy jeszcze więcej samych modułów. Wbrew pozorom większość z nich korzysta z tych samych rozwiązań. W końcu mamy tylko trzech głównych producentów kości pamięci - Samsung, SK hynix oraz Micron.

Pamięci Crucial Pro nie zachwycają swoją specyfikacją

Dwie pierwsze to południowokoreańskie firmy, ostatnia zaś jest amerykańska. Micron oferuje również gotowe moduły w ramach marki Crucial, a do niedawna również Ballistix. Jakiś czas temu Amerykanie zrezygnowali jednak z gamingowej serii, ale nie znaczy to, że nie chcą oferować pamięci dla graczy.

Crucial Pro to nowa seria modułów RAM DDR4 i DDR5. W pierwszym przypadku mowa o zielonym PCB i czarnym radiatorze, w drugim o czarnym PCB i czarnym radiatorze. Nie ma tutaj mowy o podświetleniu RGB LED. Jednak różnice względem zwykłych modułów RAM z serii Crucial są jak na razie... żadne?

Specyfikacja nie zachwyca. Crucial Pro DDR5 to efektywne taktowania do 5600 MHz przy opóźnieniach rzędu CL46-46-45-45 i napięciu 1,1 V. Mowa więc o specyfikacji JEDEC. Konkurencja oferuje znacznie wydajniejsze moduły. Crucial Pro DDR4 też są daleko w tyle względem innych firm - do 3200 MHz CL22 przy 1,2 V.

Amerykanie chwalą się obsługą profili Intel XMP 3.0 i AMD EXPO, ale przy tej specyfikacji nie ma to większego znaczenia. Gorsze będą tylko najstarsze i najtańsze moduły dostępne w sklepach jak DDR5-4800. Pod względem pojemności również nie ma szału - zestawy do 32 GB. Sytuacje uratować mogą tylko niskie ceny.

