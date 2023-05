Micron prezentuej bardzo wydajne SSD o pojemności 30 TB

Magazynujesz duże ilości danych? Nie jesteś fanem głośnych HDD? Nie ma sprawy! Micron pokazał nowe SSD, które kuszą pojemnością i wytrzymałością.

Często jako największą zaletę HDD względem SSD podaje się znacznie większą pojemność oraz wytrzymałość. I chociaż drugi z argumentów jest błędny - średni czas bezawaryjnej pracy dysków twardych to 3 lata - tak faktycznie pojemność nośników półprzewodnikowych pozostawia jeszcze sporo do życzenia.

Nowe SSD Microna to rozwiązania dla centrów danych

Jednak już niedługo może się to zmienić. Amerykański gigant w postaci firmy Micron pokazał dwa nowe modele - 6500 ION oraz XTR, które dedykowane są centrom danych. Pierwszy z nich to pojemność ponad 30 TB, drugi zaś charakteryzuje się wyjątkowo wysoką odpornością na częsty zapis dużej ilości danych.

Micron 6500 ION to nośniki półprzewodnikowe oparte na najnowszych, 232-warstwowych kościach pamięci 3D TLC NAND. Mamy tutaj do czynienia z pojemnością 30,72 TB oraz wydajnością do 6800 MB/s dla odczytu i do 5000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego. W przypadku odczytu losowego mowa o 1 000 000 IOPS.

Micron XTR stworzony został z myślą o zupełnie innych zastosowaniach. Tutaj pojemność to tylko 960 GB i 1,92 TB. Ta seria jednak bez problemu poradzi sobie nawet z 60 całkowitymi zapełnieniami nośnika każdego dnia (SDWPD). Jak? Dzięki 172-warstowym kościom 3D TLC NAND, które przeprogramowano na SLC.

Przy tym wydajność również prezentuje się bardzo dobrze - do 6800 MB/s dla odczytu i do 5600 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 900 000 IOPS dla odczytu i do 350 000 IOPS dla zapisu losowego.

Micron 6500 ION dostępny będzie w formacie U.3 15 mm oraz E1.L 9,5 mm, zaś Micron XTR tylko w U.3 15 mm. Opisywane nośniki rozsyłane są już do wybranych partnerów Amerykanów, szerszej dostępności należy spodziewać się w najbliższych miesiącach. Nie są to jednak SSD do zastosowań domowych.

Źródło zdjęć: Micron, STH

Źródło tekstu: Tom's Hardware, oprac. własne