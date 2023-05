Mountain Makalu Max to wygodna myszka zmieniająca kształt

Żadna myszka na rynku nie spełnia Twoich oczekiwań? W takim razie Mountain ma bezprzewodowego gryzonia, którego dopasujesz do swoich potrzeb!

Grać czy pracować na komputerze można nawet z użyciem najtańszej myszki, klawiatury, słuchawek i monitora. Jednak nie da się zaprzeczyć, że dobór odpowiednich peryferiów znacząco poprawia komfort obcowania z PC. A że każdy z nas jest nieco inaczej zbudowany, to i każdy potrzebuje trochę innego sprzętu.

Mountain Makalu Max wyposażono w 8 przycisków

To właśnie dlatego w sklepach znajdziemy całe zatrzęsienie propozycji od różnych producentów. A każdy z nich ma w swojej ofercie przynajmniej kilka modeli. A co gdyby jedna myszka była idealna dla każdego? Takie pytanie zadała sobie najwyraźniej firma Mountain i zaprezentowała gryzonia zmieniającego kształt i wagę.

Mountain Makalu Max to bezprzewodowa myszka o wymiarach 126 x 62-99 x 43 milimetrów i wadze około 110 gramów. Sercem urządzenia jest sensor PixArt PAW3370 o rozdzielczości do 19 000 DPI, maksymalnej prędkości do 400 IPS i przyśpieszeniu do 50 G. Zastosowane przełączniki to Kailh GM 8.0.

Za sprawą wymiennych boków oraz metalowych obciążników możemy zmieniać szerokość, wagę i środek ciężkości myszki czy dodawać podparcie pod palce. Sama bryła jest bardzo ergonomiczna. Posiadacze drukarek 3D mogą również wydrukować własne dodatki - Mountain udostępnia modele *.STL.

Według producenta wbudowany akumulator pozwala nawet na 80 godzin pracy. Oczywiście zależeć to będzie od sposobu użytkowania. Chociażby wyłączenie podświetlenia RGB LED mieć spory wpływ. Z myszki można korzystać podczas ładowania (przewód USB). Prócz tego mowa o dedykowanym odbiorniku i łączności 2,4 GHz.

Myszka Mountain Makalu Max trafiła już do sprzedaży. Sugerowana cena w Europie to 89,99 euro, czyli równowartość około 399 złotych. Producent udziela 2 lat gwarancji.

Zobacz: Patriot zapowiada SSD PCIe 5.0 o wydajności do 12 400 MB/s

Zobacz: Bandai Namco chwali się wynikami sprzedaży Elden Ring. W drodze DLC

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mountain

Źródło tekstu: oprac. własne