Patriot zapowiada SSD PCIe 5.0 o wydajności do 12 400 MB/s

Kolejny ze znanych producentów sprzętu komputerowego planuje wejść na rynek SSD PCIe 5.0. Tym razem padło na Patriot Memory, a ich propozycja robi wrażenie.

Wielkimi krokami zbliżają się jedne z największych na świecie targów technologicznych. Mowa o tajwańskim wydarzeniu Computex 2023, które w tym roku ma się odbywać w dniach od 30 maja do 2 czerwca. Z tego powodu producenci zaczynają już uchylać rąbka tajemnicy na temat tego co pokażą w Tajpej.

Patriot Viper PV553 wyposażono w radiator z wentylatorem

Amerykańska firma Patriot Memory w ramach marki Viper Gaming szykuje sporo nowości. Najciekawiej prezentuje SSD PCIe 5.0 oraz moduły RAM DDR5. W obu przypadkach mowa o topowej wydajności.

Patriot Viper PV553 to nośnik półprzewodnikowy typu M.2 2280, który korzysta z interfejsu PCI Express 5.0 oraz interfejsu NVMe 2.0. Chociaż producent tego nie zdradza, to sercem SSD będzie zapewne kontroler Phison E26 oraz 232-warstwowe kości 3D TLC Nand od Microna. Całość wyposażona w aktywny układ chłodzenia.

Amerykanie twierdzą, że takie połączenie pozwoli im zaoferować prędkości do 12 400 MB/s dla odczytu oraz do 11 800 MB/s dla zapisu sekwencyjnego. Tym samym będzie to jeden z najwydajniejszych SSD na rynku.

Prócz tego Patriot Memory pokaże też nowe SSD PCIe 4.0 oraz peryferia. Nie zabraknie również produktów prezentowanych już w styczniu na targach CES 2023 jak pamięci RAM DDR5 Viper Xtreme 5 (RGB) dla entuzjastów i fanów OC czy kieszeń dla SSD Viper VXD. Więcej informacji poznamy już za dwa tygodnie.

Źródło zdjęć: Patriot Memory

Źródło tekstu: Patriot Memory, oprac. własne