OCCT świętuję 20. urodziny. Do zgarnięcia są atrakcyjne nagrody

Jeden z kultowych programów wśród komputerowych zapaleńców obchodzi okrągłe urodziny. Mowa o popularnym OCCT. Z tej okazji nie zabrakło konkursu z nagrodami.

Diagnostyka komputera stacjonarnego lub laptopa wcale nie należy do łatwych zadań. Trudno się więc dziwić, że wiele osób woli oddać sprzęt do serwisu. Entuzjaści PC często próbują jednak szukać wadliwego podzespołu na własną rękę. I tutaj z pomocą przychodzą specjalne programy diagnostyczne jak AIDA64 czy OCCT.

OCCT w wersji na Linuksa jest już w drodze

A tak się składa, że ostatni z wymienionych obchodzi w tym roku 20. urodziny. Z tej okazji OCCT doczekał się nie tylko ogromnej aktualizacji, ale również przygotowano konkurs z atrakcyjnymi nagrodami.

Początków OCCT należy szukać w 2003 roku, w mieście Norman, w stanie Oklahoma (USA). To właśnie wtedy francuski student na wymianie stworzył narzędzie do testowania CPU i weryfikacji OC. Całość dostępna była tylko na forach, ale mimo to program zyskał popularność wśród fanów podkręcania. Aż do 2021 roku OCCT to było tylko hobby i dodatkowe zajęcie programisty. Aktualnie jest to już jednak praca na pełen etat.

OCCT w rocznicowej wersji z oznaczeniem 12.0.0 zostało w niemal 70% przepisane. Program przeniósł się na otwartoźródłowy framework .NET. To zaś oznacza mniejsze zużycie zasobów procesora i większą responsywność interfejsu, ale kosztem nieco większego zużycia pamięci.

Poprawiono też narzędzia do monitorowania najważniejszych parametrów CPU, GPU czy pamięci RAM (zużycie, taktowania, temperatury) oraz wykresy; wprowadzono system certyfikacji oraz dodano wiele innych drobniejszych usprawnień. W drodze jest też OCCT w wersji na systemy operacyjne z rodziny Linux.

Jakby tego było mało twórca OCCT we współpracy z dużymi i znanymi firmami jak Asetek, Cooler Master, KFA2, Gamers Nexus, NZXT, Linus Tech Tips i inne przygotował atrakcyjny konkurs. Można w nim wygrać podzespoły i akcesoria komputerowe. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na TEJ stronie.

